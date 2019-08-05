В столице штата Сринагар и некоторых районах запрещены все общественные собрания или митинги

/ Фото: AFP

Индия хочет отменить особый статус Джамму и Кашмира, лидеры двух партий штата арестованы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 2019-08-05T11:03:00+03:00 Другие страны В столице штата Сринагар и некоторых районах запрещены все общественные собрания или митинги

Полиция Индии взяла под домашний арест лидеров двух самых влиятельных партий в северном штате Джамму и Кашмир, им запрещено покидать дома и принимать делегации. Среди задержанных экс-главный министр штата Мехбуба Муфти, лидер оппозиции в региональном парламенте и экс-главный министр штата Омар Абдулла, сообщает NDTV.

Кроме того, правительство Индии предлагает отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Об этом заявил в понедельник, 5 августа, министр внутренних дел Индии Амит Шах, выступая в парламенте страны.

"Статью 370, наделяющую Джамму и Кашмир особым статусом, следует отменить. Устройство Джамму и Кашмира должно быть реорганизовано", — сказал министр, выступление которого транслировали индийские телеканалы.

По информации телеканала, в столице штата Сринагар и некоторых районах запрещены все общественные собрания или митинги. В некоторых регионах отключили мобильную связь, заблокировано подключение к интернету.

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На прошлой неделе центральные власти начали ввод дополнительного контингента из десяти тысяч военнослужащих в этот штат. По официально не подтвержденным данным местной прессы, в общей сложности в штат дополнительно может быть направлено до 25 тысяч солдат.

Правительство Джамму и Кашмира призвало туристов и паломников-индусов как можно скорее покинуть его территорию из-за проблем с безопасностью. Эти меры обусловлены тем, что действующие в штате боевики могут готовить атаки в связи с приближающимся Днем независимости 15 августа.

Ожидается, что в сегодня, пятого августа, министр внутренних дел Индии Амит Шах выступит с заявлением в парламенте по поводу ситуации в Джамму и Кашмире.

Историческая справка. Первая индо-пакистанская война 1947-1949 гг. началась из-за спора о принадлежности штата Джамму и Кашмир. По итогам войны 1947—1949 годов Индия получила контроль над примерно 2/3 территории региона, остальная часть отошла Пакистану. Кашмирский конфликт привёл к возникновению напряжённости в отношениях между двумя странами, в целом сохраняющейся до сих пор.

Напомним, что ранее ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, один из которых упал на пакистанской территории.

Кроме этого, по меньшей мере один солдат армии Индии и два военнослужащих ВС Пакистана убиты в результате перестрелки в Кашмире на линии контроля между двумя странами.

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