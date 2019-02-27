Индия и Пакистан на пороге войны: сбитый пилот обратился к Нью-Дели

В Исламабаде уточнили, что у них в плену находится один, а не два пилота

Фото: AFP

Индия и Пакистан на пороге войны: сбитый пилот обратился к Нью-Дели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/69e/e26/5c769ee26f4cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/69e/e26/5c769ee26f4cd.jpg 2019-02-27T16:34:57+02:00 Другие страны В Исламабаде уточнили, что у них в плену находится один, а не два пилота

В пакистанском плену все же находится один пилот, а не два, как сообщалось ранее. Это подтвердил пресс-секретарь армии Пакистана генерал-майор Азиф Гафур.

Он заявил, что с "арестованным" обращаются согласно нормам военной этики, опубликовав видео, на котором мужчина называет себя винг-командером Абхинанданом и заявляет, что "пакистанские военные очень хорошо с ним обращаются" и якобы спасли его от "банды".

Впрочем, перед этим пакистанские власти опубликовали фото, на которых военнопленный индиец был с завязанными глазами и окровавленным лицом. Позже снимки были удалены.

Стоит отметить, что ранее Гафур утверждал, что в плену у Пакистана находятся два индийских пилота.

В Нью-Дели уже потребовали немедленного освободить летчика и осудили "вульгарную демонстрацию раненых военнослужащих ВВС Индии", обвинив Пакистан в нарушении международного гуманитарного права.

Кроме того, индийский МИД обнародовал грозное коммюнике, в котором Пакистану "советовали" не допустить, чтобы захваченный пилот пострадал.

Напомним, ранее стало ВВС Пакистана сообщили о том, что сбили два индийских истребителя, нарушивших, как утверждают в Исламабаде, воздушное пространство страны.

Позже представитель индийского МИД Равиш Кумар подтвердил, что ВВС его страны лишились одного истребителя МиГ-21, пилот которого пропал без вести.

Стоит отметить, что новому витку эскалации между двумя ядерными государствами предшествовал удар индийских ВВС по лагерю боевиков из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на территории подконтрольной Пакистану части Кашмира.

Также сообщалось об авиакрушении двух индийских самолетов в штате Карнатака во время подготовки к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India 2019.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Индия и Пакистан на пороге войны: сбитый пилот обратился к Нью-Дели". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.