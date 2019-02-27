Индия и Пакистан на пороге войны: сбитый пилот обратился к Нью-Дели
В Исламабаде уточнили, что у них в плену находится один, а не два пилота
В пакистанском плену все же находится один пилот, а не два, как сообщалось ранее. Это подтвердил пресс-секретарь армии Пакистана генерал-майор Азиф Гафур.
Он заявил, что с "арестованным" обращаются согласно нормам военной этики, опубликовав видео, на котором мужчина называет себя винг-командером Абхинанданом и заявляет, что "пакистанские военные очень хорошо с ним обращаются" и якобы спасли его от "банды".
Впрочем, перед этим пакистанские власти опубликовали фото, на которых военнопленный индиец был с завязанными глазами и окровавленным лицом. Позже снимки были удалены.
Стоит отметить, что ранее Гафур утверждал, что в плену у Пакистана находятся два индийских пилота.
В Нью-Дели уже потребовали немедленного освободить летчика и осудили "вульгарную демонстрацию раненых военнослужащих ВВС Индии", обвинив Пакистан в нарушении международного гуманитарного права.
Кроме того, индийский МИД обнародовал грозное коммюнике, в котором Пакистану "советовали" не допустить, чтобы захваченный пилот пострадал.
Напомним, ранее стало ВВС Пакистана сообщили о том, что сбили два индийских истребителя, нарушивших, как утверждают в Исламабаде, воздушное пространство страны.
Позже представитель индийского МИД Равиш Кумар подтвердил, что ВВС его страны лишились одного истребителя МиГ-21, пилот которого пропал без вести.
Стоит отметить, что новому витку эскалации между двумя ядерными государствами предшествовал удар индийских ВВС по лагерю боевиков из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на территории подконтрольной Пакистану части Кашмира.
Также сообщалось об авиакрушении двух индийских самолетов в штате Карнатака во время подготовки к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India 2019.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Индия и Пакистан на пороге войны: сбитый пилот обратился к Нью-Дели". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Конфликт на границе Индии и Пакистана: рухнул вертолет с военными
В пакистанской армии утверждают, что не причастны к авиакатастрофе в индийском штате Джамму и Кашмир
В Индии разбился военный самолет
Инцидент произошел на следующий день после того, как ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков
Обострение между Пакистаном и Индией: Исламабад отозвал посла из Нью-Дели
МИД Пакистана отверг обвинения Индии в причастности пакистанского государства к террористической атаке
Пакистан ответил на обвинения Индии после гибели 42 силовиков
Ответственность за атаку взяла на себя группировка Джаиш-е-Мухаммад, которая, по заявлению индийской стороны, базируется в Пакистане