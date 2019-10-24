Индия и Пакистан подписали историческое соглашение о границе: подробности

Картарпурский коридор необходим для безвизовых поездок индийских паломников-сикхов в храм Дарбар Сахиб на пакистанской территории

Кашмир. REUTERS/AS/kts

Нью-Дели и Исламабад, которые ранее понизили уровень дипломатических отношений, подписали в четверг соглашение об открытии Картарпурского коридора, который позволит паломникам-сикхам из Индии посещать важную святыню этой религии в пакистанском Картарпуре по упрощенной процедуре. Как сообщает телеканал NDTV, индийские и пакистанские официальные лица встретились на границе, чтобы подписать этот документ.

По информации телеканала, переход паломников к религиозной святыне предполагается начать 9 ноября.

Картарпурский коридор необходим для безвизовых поездок индийских паломников-сикхов в храм Дарбар Сахиб в городе Картарпур на пакистанской территории. В ходе ряда переговоров на высшем уровне Исламабад и Нью-Дели приняли решение открыть коридор длиной 4,7 км в ноябре 2019 года в преддверии 550-й годовщины со дня рождения основателя сикхизма Гуру Нанака (1469-1539). Гуру Нанак также основал город Картарпур в 1504 году как центр новой религии.

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Картарпурский коридор был впервые предложен еще в 1999 году тогдашними премьер-министрами Пакистана и Индии Навазом Шарифом и Аталом Бихари Ваджпаи.

Как отмечает издание DND, подписание соглашения – историческое событие, поскольку Картарпурского коридора не только позволит индийским сикхам совершать паломничества к месту рождения их духовного лидера но и существенно снимает напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир.

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Напомним, новый виток эскалации в индийско-пакистанских отношениях начался после отмены особого статуса неспокойного штата Джамму и Кашмир. Штат разделили на две союзные территории — Джамму и Кашмир, которая сохраняет свой законодательный орган (ассамблею), а также Ладакх, у которого не будет регионального парламента.

Помимо того, в Джамму и Кашмире разрешили, как и в других частях страны, покупать землю выходцам из других регионов, зарезервировали место в госучреждениях для представителей религиозных меньшинств, а также лишили территорию своего флага.

Ранее в этом году Кашмир уже становился эпицентром обострения между двумя государствами– стороны обменивались артиллерийскими ударами, обстрелами, а в результате воздушной баталии Дели лишился двух военных самолетов.

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