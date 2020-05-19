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Индия идет на антирекорд: зараженных коронавирусом уже более 100 тысяч

19 мая, 04:28

Елена Вус

Вскоре страна может войти в десятку мировых лидеров очагов болезни

В Индии, где ранее в танце показали, что надо делать на карантине, количество инфицированных коронавирусом достигло более 100 тысяч 340 случаев.

Таким образом, Индия вплотную приблизилась к мировой десятке очагов болезни.

По данным от американского Центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса за последние сутки в Индии коронавирусом заболели более 4 000 человек.

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Первый случай внутри страны зафиксировали 30 января. С начала эпидемии 3156 пациентов уже умерли, 39 233 человека побороли болезнь.

Ранее сообщалось, что в Индии объявлена жесткая борьба с коронавирусом и полиция заставляет приседать либо отжиматься тех, кто нарушил правила карантина. В стране запрещено выходить из дома. Власть пытается сдержать распространение вируса в стране, где более миллиарда жителей.

Кроме того, в Индии, на фестивале Холи, во время которого традиционно празднуют победу добра над злом, сожгли огромную куклу, символизирующую коронавирус. Кукла была величиной в несколько метров – с сине-зеленой кожей и рогами на голове. К чучелу преподнесли факел в виде шприца и подожгли.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Индия заражение коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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