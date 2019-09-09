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Индия обнаружила разбившийся луноход

9 сентября, 00:44

Связь с аппаратом восстановить пока не удалось

/ Фото: AFP

Индийская организация космических исследований установила местонахождение лунохода Vikram, разбившегося при посадке на Луну, сообщает ANI.

Глава организации Кайласавадиву Сиван завил, что связь с аппаратом восстановить пока не удалось, но какие-либо прогнозы делать еще слишком рано.

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Напомним, что 6 сентября индийский модуль Vikram разбился при посадке на Луну. За несколько десятков метров от поверхности пропала его телеметрия. Модуль был частью автоматической станции Chandrayaan-2.

Станцию запустили к Луне еще 22 июля. Chandrayaan-2 добралась до окрестностей Луны 20 августа. После серии маневров и пяти витков она вышла на окололунную круговую орбиту 100х100 км. Был выпущен посадочный модуль Vikram (Доблесть). Его габариты – 2,54х2х1,2 м.

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Видео: NDTV

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны. Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway. 

Кроме того, глава частной космической компании SpaceX Илон Маск заявлял, что также готовит высадку на Луну в начале 2021 года. Для полета на Луну и, возможно, за ее пределы, SpaceX строит многоразовую систему Super Heavy и Starship, которая должна стать самой мощной из когда-либо созданных.

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Индия Луна луноход космическая программа Chandrayaan 2

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