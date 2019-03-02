Индия обвинила Пакистан в обстреле своей территории и гибели мирных жителей
Обстрел начался через несколько часов после того, как Исламабад передал Нью-Дели индийского военного пилота
По меньшей мере три мирных жителя (женщина и двое детей) погибли в ночь на субботу при обстреле округа Пунч в северном штате Джамму и Кашмир с подконтрольной Пакистану территории. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата.
По данным телеканала, огонь с сопредельной стороны велся с применением 105 мм гаубиц и минометов. В результате обстрела разрушены несколько домов в деревне Салотри.
Как утверждает индийская сторона, обстрел начался через несколько часов после того, как Исламабад передал официальным представителям Нью-Дели индийского военного пилота Абхинандана Вартхамана.
Он был сбит в минувшую среду в ходе воздушного боя над линией контроля, разделяющей стороны в Кашмире. Пилот катапультировался и приземлился на подконтрольной Пакистану территории. Вечером в пятницу он был передан индийской стороне.
Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").
В минувший вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.
Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.
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