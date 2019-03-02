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Индия обвинила Пакистан в обстреле своей территории и гибели мирных жителей

Сегодня, 09:00

Обстрел начался через несколько часов после того, как Исламабад передал Нью-Дели индийского военного пилота

Фото: AFP
Индия обвинила Пакистан в обстреле своей территории и гибели мирных жителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7e5/fbd/5c77e5fbd36e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7e5/fbd/5c77e5fbd36e8.jpg Другие страны Обстрел начался через несколько часов после того, как Исламабад передал Нью-Дели индийского военного пилота

По меньшей мере три мирных жителя (женщина и двое детей) погибли в ночь на субботу при обстреле округа Пунч в северном штате Джамму и Кашмир с подконтрольной Пакистану территории. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата.

По данным телеканала, огонь с сопредельной стороны велся с применением 105 мм гаубиц и минометов. В результате обстрела разрушены несколько домов в деревне Салотри.

Как утверждает индийская сторона, обстрел начался через несколько часов после того, как Исламабад передал официальным представителям Нью-Дели индийского военного пилота Абхинандана Вартхамана.

Он был сбит в минувшую среду в ходе воздушного боя над линией контроля, разделяющей стороны в Кашмире. Пилот катапультировался и приземлился на подконтрольной Пакистану территории. Вечером в пятницу он был передан индийской стороне.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

В минувший вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.

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Тег Индия, Пакистан, Кашмир

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Источник:

ТАСС

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