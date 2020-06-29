Индия откроет одну из крупнейших в мире больниц для лечения коронавируса

Индия открывает одну из крупнейших больниц в мире для лечения коронавируса COVID-19, рассчитанную на 10 тысяч больных — Sardar Patel COVID Care Centre. Администрацией и эксплуатацией больницы будет заниматься пограничная полиция.

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На данный момент в лечебном заведении доступны только 2 тысячи коек, остальные 8 тысяч коек будут готовы для использования со среды, 1 июля. сообщает CNN со ссылкой на правительство Дели.

Больницу, которая начала частично работать 28 июня, накануне открытия посетили министр внутренних дел Индии Амит Шах и главный министр Дели Арвинд Кейривал, который в этот день назвал центр "одной из крупнейших больниц в мире" в сообщении на своей странице в Twitter.

В свою очередь, министр внутренних дел Индии Амит Шах сообщил, что администрацией и эксплуатацией больницы будет заниматься пограничная полиция.

Между тем, 28 июня в Индии было зарегистрировано 19 906 новых случаев инфицирования COVID-19 и 410 новых случаев смерти. Общее число инфицированных коронавирусом в Индии превышает 520 тысяч, больше 16 тысяч человек умерли.

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Ранее сообщалось, что в Индии объявлена жесткая борьба с коронавирусом и полиция заставляет приседать либо отжиматься тех, кто нарушил правила карантина. В стране запрещено выходить из дома. Власть пытается сдержать распространение вируса в стране, где более миллиарда жителей.

Кроме того, в Индии, на фестивале Холи, во время которого традиционно празднуют победу добра над злом, сожгли огромную куклу, символизирующую коронавирус. Кукла была величиной в несколько метров – с сине-зеленой кожей и рогами на голове. К чучелу поднесли факел в виде шприца и подожгли.



















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