Министерство внутренних дел Индии уже привело в состояние повышенной готовности силы безопасности

Кашмир / Фото: AFP

Индия отменила особый статус Кашмира и стягивает войска https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%80 2019-08-05T15:19:00+03:00 Другие страны Министерство внутренних дел Индии уже привело в состояние повышенной готовности силы безопасности

Правительство Индии объявило в понедельник, 5 августа, о решении отменить статью 370 Конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Джамму и Кашмиром. При этом штат сохранит свой законодательный орган.

По конституции Индии, Джамму и Кашмир имеет особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю. Джамму и Кашмир имеет собственный флаг, ряд других преимуществ.

Министерство внутренних дел Индии уже привело в состояние повышенной готовности силы безопасности страны в связи с намерением Нью-Дели отменить особый статус штата.

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Ранее сообщалось, что полиция Индии взяла под домашний арест лидеров двух самых влиятельных партий в штате Джамму и Кашмир, им запрещено покидать дома и принимать делегации. Среди задержанных – экс-главный министр штата Мехбуба Муфти, лидер оппозиции в региональном парламенте и экс-главный министр штата Омар Абдулла.

Историческая справка. Первая индо-пакистанская война 1947-1949 гг. началась из-за спора о принадлежности штата Джамму и Кашмир. По итогам войны 1947—1949 годов Индия получила контроль над примерно 2/3 территории региона, остальная часть отошла Пакистану. Кашмирский конфликт привёл к возникновению напряжённости в отношениях между двумя странами, в целом сохраняющейся до сих пор.

Напомним, что ранее ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, один из которых упал на пакистанской территории.

Кроме этого, по меньшей мере один солдат армии Индии и два военнослужащих ВС Пакистана убиты в результате перестрелки в Кашмире на линии контроля между двумя странами.

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