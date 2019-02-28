Индия показала доказательства того, что Пакистан лжет
У Нью-Дели есть обломки ракеты, которые находятся на вооружении пакистанских F-16
Пакистанские ВВС несут ответственность за атаку в индийском штате Джамму и Кашмир 27 февраля, заявили в Нью-Дели, утверждая, что у них есть тому подтверждение – обломки ракет, которыми вооружены пакистанские самолеты F-16.
"У нас есть достаточно доказательств, чтобы продемонстрировать, что F-16 использовались в этой миссии. Части ракеты класса „воздух — воздух" AMRAAM, которые несут пакистанские F-16, были обнаружены к востоку от Раджаури на индийской территории", —заявил вице-маршал индийских ВВС Р. Капур.
Части ракет были продемонстрированы журналистам на пресс-конференции 28 февраля.
"Факт остается фактом: пакистанский F-16 был сбит нашим истребителем МиГ-21", — добавил представитель ВВС.
Напомним, что накануне между Индией и Пакистаном произошла первая со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года воздушная баталия, в ходе которой были сбиты три (по некоторых версия два) самолета: два индийских и один пакистанский.
Как мы уже писали, пресс-служба армии Пакистана уже опубликовала видео с пилотом сбитого индийского МиГ-21, который после катапультирования приземлился на территории республики и был взят в плен.
Кроме того, индийские СМИ сообщили, что в воздушной баталии принимали участие восемь самолетов индийских ВВС и 24 пакистанских.
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