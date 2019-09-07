Индия потеряла связь с космическим аппаратом при посадке на Луну

Связь была потеряна, когда посадочный модуль находился на высоте пяти километров от Луны

/ Фото: pexels.com

Во время спуска лунного аппарата Индии Vikram на поверхность естественного спутника Земли с ним была потеряна связь.

Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Связь была потеряна, когда посадочный модуль находился на высоте пяти километров от Луны.

Посадка планировалась на высокой равнине между двумя лунными кратерами – Манцини С и Симпелий N, которые находятся в районе Южного полюса, которую пока никто никогда не исследовал.

Посадочный модуль должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный луноход Pragyan весом 27 кг.

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В случае успеха миссии Индия должна была стать четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку космического аппарата на поверхность естественного спутника Земли. За спуском посадочного модуля наблюдал премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший в Центр управления полетами ISRO в Бенгалуру.

В понедельник Vikram успешно отделился от автоматической межпланетной станции Chandrayaan-2. В настоящее время он продолжает вращаться вокруг Луны.

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По словам индийских ученых, южные приполярные районы Луны представляют особый интерес, поскольку по сравнению с Северным полюсом большая часть их поверхности находится в тени. И именно в этих районах, находящихся в вечной тени, существует вероятность обнаружить водяной лед. Кроме того, в южной полярной области есть кратеры, представляющие собой "холодные ловушки", содержащие остатки материала ранней солнечной системы.

Как сообщалось, 22 июля Индия осуществила запуск к Луне автоматической межпланетной станции Chandrayaan 2 с помощью тяжелой трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. После серии маневров 20 августа станция вышла на орбиту Луны.

Миссия Chandrayaan 2 является продолжением индийской лунной программы. В 2008 году к Луне уже был отправлен аппарат Chandrayaan 1, который выполнял роль орбитальной исследовательской станции.

Стоимость проекта Chandrayaan 2 составляет около $125 млн.

Индийская автоматическая лунная станция "Чандраян-2" отправилась в космос 22 июля. Она состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и небольшого лунохода. Аппарат продолжает индийскую лунную программу, которую начал "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году.

Первоначально запуск планировался на 15 июля, но его отложили из-за обнаруженных за час до старта неполадок.

Видео: NDTV

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