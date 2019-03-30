Индия пустит зрителей на запуски космических ракет

Ранее наблюдать за стартами ракет разрешалось только официальным лицам

Фото: Pixabay

Индия пустит зрителей на запуски космических ракет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ef2/5d5/5c9ef25d57b10.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ef2/5d5/5c9ef25d57b10.jpg 2019-03-30T06:46:03+02:00 Другие страны Ранее наблюдать за стартами ракет разрешалось только официальным лицам

Индийская организация космических исследований впервые начинает допускать зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. В районе космодрома открывается специальная галерея, откуда зрители смогут наблюдать за запусками.

"Из этой галереи посетители смогут увидеть запуски в режиме реального времени и невооруженным глазом. Также там установлены большие экраны, чтобы демонстрировать информацию об особенностях космических пусков и о спутниках", — отмечается в сообщении.

Галерея, сооруженная на безопасном расстоянии от стартовых площадок в космическом центре имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота у побережья юго-восточного штата Андхра-Прадеш, может принять 5 тыс. зрителей. В перспективе ее вместимость может быть увеличена до 10 тыс. человек.

Ранее наблюдать за стартами ракет на этом единственном действующем в Индии космодроме разрешалось только официальным лицам.

Официальное открытие галереи запланировано на 31 марта. Ожидается, что первые зрители смогут увидеть здесь старт ракеты уже 1 апреля, когда ISRO планирует вывести на орбиту новый спутник EMISAT с помощью ракеты-носителя PSLV-C45.

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.

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