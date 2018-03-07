Индия стала меньше закупать военной техники у России

Страна все чаще предпочитает более дорогую, но качественную технику из США

В скором времени ВПК РФ может ощутить явную нехватку заказов из-за рубежа. Индия стала закупать меньше продукции из России, хотя ранее была на втором месте в мире по закупкам российского оружия.

Об этом сообщает sprotyv.info.

Эта страна все чаще предпочитает закупать высокотехнологичную технику из США.

Стало известно, что в стране была налажена линия по производству фюзеляжей для штурмовых вертолетов AH-64 Apache. Производство корпусов будет проводиться согласно договору о совместном предприятии Tata Boeing Aerospace Limited, который так же подразумевает размещение сборочных линий транспортных вертолетов CH-47F Chinook, а также патрульных самолетов P-8 Poseidon.

Напомним, в послании Федеральному Собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракет – "Воевода" (по классификации НАТО – "Сатана").

В то же время СМИ сообщили, что Путин похвастал перед россиянами неработающей ракетой.