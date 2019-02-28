Индия строит бункеры вдоль границы с Пакистаном

Убежища возводят для того, чтобы обеспечить людям безопасность возле их домов

Фото: AFP

Индия строит бункеры вдоль границы с Пакистаном //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/726/378/5c7726378c704.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/726/378/5c7726378c704.jpg 2019-02-28T02:03:00+02:00 Другие страны Убежища возводят для того, чтобы обеспечить людям безопасность возле их домов

Индия строит более 14 тыс. бункеров для размещения семей, живущих вдоль границы с Пакистаном в штате Джамму и Кашмир, с целью обеспечить людям безопасность возле их домов вместо того, чтобы эвакуировать их в случае обстрелов пакистанской артиллерии. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что Пакистан во вторник вечером, 26 февраля, применил оружие тяжелого калибра для обстрела более десятка пунктов вдоль фактической границы с Индией, более известной как Линия контроля (LoC), которая разделяет на две части спорный регион Кашмир. По словам представителя индийских сил обороны, индийская армия ответила встречным обстрелом пакистанской стороне. Отмечается, что ситуация вызвала панику среди населения.

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Предполагается, что бункеры, возведение которых планировалось еще до начала обострения, призваны уменьшить атмосферу страха среди населения.

Напомним, ранее ВВС Пакистана сообщили, что сбили два индийских истребителя, нарушивших, как утверждают в Исламабаде, воздушное пространство страны.

Позже представитель индийского МИД Равиш Кумар подтвердил, что ВВС его страны лишились одного истребителя МиГ-21, пилот которого пропал без вести.

Стоит отметить, что новому витку эскалации между двумя ядерными государствами предшествовал удар индийских ВВС по лагерю боевиков из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на территории подконтрольной Пакистану части Кашмира в ответ на террористическую атаку на индийских военных.

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