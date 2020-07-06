Индия вошла в тройку лидеров по числу заражений коронавирусом, обогнав Россию

К вечеру воскресенья, 5 июля, Индия по общему количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19 заняла третье место в мире. Число инфицированных в Индии составило около 690 тыс. человек
Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на данные о числе заболевших, полученные из разных штатов страны.
Таким образом, по числу больных COVID-19 Индия уступает только США (2 967 443) и Бразилии (1 579 837). Россия с более 681 тыс. заболевших опустилась в антирейтинге на четвертое место.
Между тем, индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи пока не подтвердило эти данные.
Утром в воскресенье, по официальным данным этого ведомства, общее число заболевших в Индии составило 673 165, число инфицированных с утра субботы до утра воскресенья выросло на 24 850, что стало рекордом в этой стране за все время пандемии.
Напомним, что в связи с высокими темпы распространения COVID-19 Индия открывает одну из крупнейших больниц в мире для лечения коронавируса, рассчитанную на 10 тысяч больных — Sardar Patel COVID Care Centre. Администрацией и эксплуатацией больницы будет заниматься пограничная полиция.
Жесткую борьбу с нарушителями карантина власти ведут на улицах страны.
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