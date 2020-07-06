Українська
$ 27,17
30,51
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Индия вошла в тройку лидеров по числу заражений коронавирусом, обогнав Россию

6 июля, 02:07

Елена Вус Елена Вус

По данным телеканала, общее число инфицированных в Индии составило около 690 тыс. человек

К вечеру воскресенья, 5 июля, Индия по общему количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19 заняла третье место в мире. Число инфицированных в Индии составило около 690 тыс. человек

Реклама

Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на данные о числе заболевших, полученные из разных штатов страны.

Таким образом, по числу больных COVID-19 Индия уступает только США (2 967 443) и Бразилии (1 579 837). Россия с более 681 тыс. заболевших опустилась в антирейтинге на четвертое место.

Между тем, индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи пока не подтвердило эти данные.

Утром в воскресенье, по официальным данным этого ведомства, общее число заболевших в Индии составило 673 165, число инфицированных с утра субботы до утра воскресенья выросло на 24 850, что стало рекордом в этой стране за все время пандемии.

В тренде
Разыскивали в 190 странах: в Польше задержан опасный украинец
Реклама

Напомним, что в связи с высокими темпы распространения COVID-19 Индия открывает одну из крупнейших больниц в мире для лечения коронавируса, рассчитанную на 10 тысяч больных — Sardar Patel COVID Care Centre. Администрацией и эксплуатацией больницы будет заниматься пограничная полиция.

Жесткую борьбу с нарушителями карантина власти ведут на улицах страны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Бразилия Индия США коронавирус COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН: организация
Очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН: организация "шокирована"Другие страны
После визита в Россию сербский министр обороны и спикер парламента подхватили коронавирус
После визита в Россию сербский министр обороны и спикер парламента подхватили коронавирусДругие страны
"Мы победили": Лукашенко объявил конец эпидемии коронавирусаДругие страны
В Китае обнаружили новый вирус, который может вызвать пандемию
В Китае обнаружили новый вирус, который может вызвать пандемиюДругие страны
ВОЗ внезапно изменила прогноз по второй волне коронавируса
ВОЗ внезапно изменила прогноз по второй волне коронавирусаДругие страны
Считали обычным гриппом: коронавирус в Европе появился задолго до
Считали обычным гриппом: коронавирус в Европе появился задолго до "официальной" пандемииЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять