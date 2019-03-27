Индия заявила об успешном испытании антиспутникового оружия
Индия вошла в число великих космических держав, заявил премьер-министр страны
Индия уничтожила спутник на низкой околоземной орбите в ходе испытания антиспутникового оружия. Об этом сообщил в среду премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации.
"Индия вошла в число великих космических держав", - сказал Моди.
Ранее сообщалось, что индийская организация космических исследований (ISRO) отправила на орбиту самый легкий в мире спутник Kalamsat-V2 ("Каламсат-В2"), который собрали индийские студенты.
Вместе с Kalamsat-V2, который представляет собой куб со стороной 10 см, ракета-носитель вывела на орбиту 740-киллограмовый индийский военный спутник наблюдения за Землей Microsat-R. Это первый космический запуск ISRO в текущем году. Первый спутник Kalamsat был создан в 2017 году группой старшеклассников и студентов из южного индийского штата Тамилнад, он весил всего 64 грамма.
Ранее также сообщалось, что Индия совершила 67-ой успешный запуск ракеты с расположенного в Бенгальском заливе космодрома Шрихарикота. Индийская организация космических исследований запустила ракету-носитель GSLV Mk-III-D2, которая должна вывести на околоземную орбиту спутник связи GSAT-29 весом 3423 кг.
Данный спутник обеспечит связью и интернетом отдаленные районы страны, в частности горные регионы штата Джамму и Кашмир, а также будет вести наблюдение за земной поверхностью и акваторией Индийского океана.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Индия заявила об успешном испытании антиспутникового оружия". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире: названа цена
Bajaj Qute до этого поставляли только на экспорт и в качестве квадроцикла
Индия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737
В стране самолеты этого типа используют две авиакомпании