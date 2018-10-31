Индийцы построили самую высокую статую в мире

Новый монумент выше, чем статуя Христа в Бразилии (38 м) и статуя Свободы в США (93 м), его высота составляет 182 м

В индийском штате Гуджарат построили самую высокую статую в мире. Она получила название статуя Единства.

Новый монумент выше, чем статуя Христа в Бразилии (38 м) и статуя Свободы в США (93 м), его высота составляет 182 м.

Статую установили в честь Валлабхаи Пателя, последователя Махатмы Ганди, которому приписывают объединение штатов Индии в общее государство.

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Статуя – любимое детище премьера Индии, Нарендры Моди. Ее возвели за пять лет. Проект критикуют за высокую стоимость – $430 млн.

Напомним, 1 декабря 2016 года в Одесской области установили пастуха-гиганта из гранита, который попал в Книгу рекордов Украины. Как рассказал "Сегодня" Александр Палариев, высота гигантского пастуха в бурке, папахе и с зажатой в руке герлыгой — длинной пастушьей палкой с крюком на конце — 16,43 м, а вместе с постаментом — почти 18 м. Вес всей конструкции — 1080 тонн.

А позолоченная 37-метровая статуя Мао Цзэдуна в китайской провинции Хэнань демонтирована решением местных властей спустя 3 дня после завершения строительства.