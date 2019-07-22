Индийская лунная станция успешно вышла на орбиту

Теперь Chandrayaan 2 доставит посадочный модуль на поверхность Луны

Фото: AFP

Тяжелая трехступенчатая ракета GSLV Mk-III успешно вывела на орбиту индийскую лунную станцию Chandrayaan 2, которая должна через 48 дней доставить на поверхность Луны посадочный модуль с луноходом. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Станция была запущена с пусковой площадки космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Миссия Chandrayaan 2 состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля Vikram и маленького лунохода Pragyan весом около 20 кг. Посадку на поверхность Луну планируется осуществить 7 сентября на высокой равнине между двумя лунными кратерами – Манцини С и Симпелий N, которые находятся в районе Южного полюса.

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В случае успеха миссии Chandrayaan 2 Индия станет четвертой страной в мире после бывшего СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны. Посадка на поверхность Луну планируется на 7 сентября.

Первоначально запуск планировался на 15 июля, но его отложили из-за обнаруженных за час до старта неполадок.

Видео: NDTV

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