Индийские спецслужбы передавали властям Шри-Ланке имя организатора взрывов

За серию взрывов взяла на себя ответственность террористическая группировка "Исламское государство"

Фото: AFP

Индийские спецслужбы передали чиновникам Шри-Ланки очень конкретные разведданные о готовящихся терактах, в том числе и имя предполагаемого организатора Захрана Хашима, связанного с ИГИЛ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным собеседника телеканала, ранние предупреждения индийских спецслужб чиновникам Шри-Ланки о готовящихся взрывах были основаны на информации, полученной в ходе допроса члена ИГ.

Он, в частности, предоставил следователям имя человека, которого обучал в Шри-Ланке, и который связан с местной экстремистской группой National Thowfeek Jamaath , которая причастна к взрывам.

"Пока мы расследовали дела ИГИЛ, во время допроса обвиняемого он раскрыл имя человека, Захрана Хашима, который является одним из террористов-смертников и связан с NTJ", – сказал источник разведки в Индии.

"Индийские спецслужбы поделились информацией со своими коллегами в Шри-Ланке", – сказал источник телеканала.

Имя Хашима фигурирует в записке от 11 апреля, подписанной заместителем генерального инспектора полиции Шри-Ланки. В ней Хашим назван лидером NTJ.

Информация была широко распространена среди целого ряда служб безопасности и некоторых правительственных министерств.

За серию взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в минувшее воскресенье, взяла на себя ответственность террористическая группировка "Исламское государство", говорится в сообщениях медиаресурсов, связанных с исламскими радикалами.

Ранее 23 апреля стало известно, что разведка США и Индии предупреждала Шри-Ланку о готовящихся терактах еще в начале апреля.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в результате которых погиб 321 человек, более 520 — ранены. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.

Не менее 45 из 321 жертвы серии взрывов, которые прогремели на Шри-Ланке на католическую Пасху, были детьми и подростками.

Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Также мы писали, что в рамках расследования случившегося были задержаны 40 человек, в том числе водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

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