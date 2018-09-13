Индийский полицейский прославился танцами на работе

Полицейский признается: так водители лучше реагируют на сигналы регулировщика и соблюдают правила дорожного движения

Индийский полицейский прославился своим необычным способом регулирования дорожного движения. Кому ехать на перекресте, он показывает танцевальными движениями и даже устраивает короткие выступления. Сам полицейский признается, так водители лучше реагируют на сигналы регулировщика и соблюдают правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в индийскую деревню Курули, расположенную в лесной зоне города Кантабанджи восточной провинции Одиша, наведался леопард.

На поимку хищника, затаившегося в сарае, у деревенских жителей ушло полдня. Выманить представителя семейства кошачьих из убежища удалось. Правда, приманкой для зверя невольно стал полицейский, которому для спасения от пятнистого животного пришлось прыгнуть с крыши.

Чтобы выманить его, полицейский забрался на крышу здания. При приближении человека хищник молниеносно бросился в его сторону. Спасаясь от когтей леопарда, мужчина спрыгнул с крыши. Зверь также совершил прыжок.

Однако леопарду в прыжке удалось задеть полицейского когтями. По некоторым данным, мужчина получил тяжелые ранения. По информации агентства ANI, животное ранило трех человек в деревне, включая 16-летнего подростка и лесничего.

Леопарда в результате все же удалось поймать. Ожидается, что его отправят в зоологический парк Нанданкенен в городе Бхубанешвар на востоке страны.

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