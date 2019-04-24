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Индию встряхнуло землетрясение

Сегодня, 00:06

Очаг залегал на глубине два километра

Фото: AFP

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в индийском регионе Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 41 км к северо-востоку от города Алонг (население 20 тысяч человек). Очаг залегал на глубине два километра

Данных о пострадавших и разрушениях после землетрясения в Индии на данный момент не поступало.

Кроме того, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.


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Тег Индия, землетрясение, погибшие

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Источник:

ТАСС

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