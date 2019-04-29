Индонезия перенесет свою столицу из Джакарты

Джакарта является крупнейшим городом Индонезии, там проживают более 9,5 миллиона человек

Фото: Pixabay

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу страны из города Джакарта, что расположен на густонаселенном острове Ява, об этом сообщил министр планирования страны Бамбанг Броджонегоро.

"Президент решил перенести столицу за пределы Явы, это важное решение", – заявил министр после заседания правительства.

Власти еще не выбрали новое место для размещения столицы, добавил он.

Ссылаясь на опыт Бразилии, Малайзии и Казахстана, министр отметил, что перенос столицы из Джакарты может занять около 10 лет.

Джакарта является крупнейшим городом Индонезии, там проживают более 9,5 миллиона человек.

Бразилия перенесла свою столицу из Рио-де-Жанейро в новый город Бразилиа еще в 1960 году.

В Малайзии официальной столицей является город Куала-Лумпур. Однако в 1995 году правительственные ведомства, в частности, резиденции премьер-министра и правительства, были перенесены в город Путраджая, расположенный в 20 километрах от столицы.

В 1997 году Казахстан перенес столицу из Алма-Аты в Акмолу. Позже город был переименован в Астану, а в марте 2019 года, после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, столица получила название Нур-Султан.

Напомним, Македония официально сменила название. Бывшая югославская республика Македония официально стала Северной Македонией.

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