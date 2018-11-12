Индонезия представит отчет по крушению лайнера Lion Air в конце ноября

Почти сразу после вылета командир самолета запросил экстренную посадку, после чего связь с ним прервалась,

Индонезия представит предварительный отчет по крушению лайнера Boeing 737 Max 8 индонезийского авиаперевозчика Lion Air ("Лайон эйр") 28 или 29 ноября. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

"Через месяц после катастрофы Комитет по обеспечению безопасности на транспорте представит предварительный отчет, и мы опубликуем его в интернете", - сказал Соерджанто Таджахоно. Он также отметил, что продолжается операция по обнаружению речевого самописца.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, выполнявший рейс JT610 Джакарта – Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после взлета. Почти сразу после вылета командир самолета запросил экстренную посадку, после чего связь с ним прервалась, а лайнер исчез с экранов радаров.

Также известно, что среди пассажиров на борту разбившегося самолета не было украинцев.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Крушение Boeing 737 в Индонезии: главные подробности, фото и видео".