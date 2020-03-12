Индонезия разорвала контракт с Россией на 1,1 млрд долларов

Вслед за Филиппинами, которые ранее решили не покупать российские вертолеты Ми-171, от крупной военной сделки с РФ отказалась и Индонезия.

Как сообщило 12 марта агентство Bloomberg, власти страны расторгли заключенный с РФ контракт на поставку 11 российских истребителей Су-35. Сумма сделки оценивалась в 1,1 млрд долларов.

Журналисты пишут, что такое решение Джакарта приняла под давлением США – якобы Белый дом пригрозил Индонезии санкциями в случае заключения контракта на поставку российских истребителей или китайских патрульных кораблей.

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Договор о поставках истребителей Су-35 Россия и Индонезия подписали еще в начале 2018 года, однако его реализации мешали санкции США.

А в июле 2019 года посол Индонезии Мохамад Вахид Суприяди сообщил, что задержка связана со сложностью торговой схемы, в которую вовлечены и государственные ведомства, и компании.

Напомним, ранее от Су-25 отказалась Турция – министр обороны Хулуси Акар заверил, что Анкара останется партнером США по программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Также в прошлом году госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа получила от Египта заверения в том, Каир также откажется от сделки насчет покупки российских Су-35.

А какие антироссийские санкции Трамп продлил в прошлом месяце, вы можете узнать в видеосюжете:

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