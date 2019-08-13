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Индус сделал "вертолет" из машины: "чудо техники" удивило всех вокруг

Сегодня, 05:33

Хотя "вертолет" Митиля Кумара не взлетает в небо, на улице такое он всегда производит фурор

Пока в Беларуси готовятся встречать апокалипсис на специальном "зомбимобиле", житель индийского штата Бихар Митиль Кумар сделал из собственной машины вертолет на колесах.

Мужчина мечтает стать пилотом, но денег на обучение не хватает, поэтому он решил пока переоборудовать в вертолет свой легковой автомобиль.

Конструктор прицепил сверху пропеллер с лопастями, а позади – настоящий хвост, а также оборудовал кабину пилота с приборной панелью.

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И, хотя в небо его произведение подняться не может, на улице такое "вертолет" всегда встречают с восторгом.

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Фото: REUTERS/Gary Cameron

Конструкция обошлась Кумару почти в 10 тыс. долларов. Теперь "авиатор" пытается отбить деньги, катая молодоженов во время свадеб.

Напомним, ранее мы писали о другом изобретателе из российской республики Татарстан, который создал настоящую "карету" из старого "Москвича" и упряжки с лошадью.

А вот житель Киевской области собственноручно собрал автомобиль, который выглядит один в один как из фантастического фильма "Чужой". Чтобы создать чудо-автомобиль, мужчина добавил к авто лишнюю пару колес, а на крышу повесил импровизированный самолет. Кроме того, в салоне необычного авто установлена кровать.

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Источник: Сегодня

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