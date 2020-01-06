Инфернальные пожары в Австралии обрели лицо: в огне увидели дьявола

Австралиец снял на фото мистические формы, которые принимают клубы дыма в штате Виктория

Фото: 7news.com.au

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Опустошающие лесные пожары, которые продолжают уничтожать экосистему и частные угодья в Австралии, приобрели действительно инфернальные масштабы.

Местный фермер Крейг Калверт из штата Виктория сфотографировал стену огня, которая подобралась к его владениям в городе Сарсфилд, указав на одну любопытную деталь – очертания пламени напоминают дьявольское лицо.

"Я, честно, не увлекаюсь призраками, но увидел в огне большое лицо дьявола. Это бред какой-то. Вы не поверите – я сам в этом не верю", – сказал он каналу 7 News.

Мужчина также рассказал, что видел в пламени "прыгающие огненные шары" 50-100 метров в диаметре.

"Он [огонь] сжигал даже не деревья – он сжигал газ на деревьях", – добавил Калверт.

По его словам, он потратил 13 часов на спасение своей собственности от огня, несмотря на что, он, все равно, не собирается сдаваться и продолжит бороться с пожаром.

Австралиец обратился к премьеру своей страны Скотту Моррисону, призвав его "снять перчатки и приехать" в охваченные огнем районы.

Напомним, что масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации.

На данный момент жертвами огня считаются как минимум 25 человек, в том числе трое пожарных, 17 человек пропали без вести. Кроме того, по предварительным подсчетам, в огне могли погибнуть около полумиллиарда животных. Пламя уничтожило тысячи коал, вероятно третью часть всей популяции – из-за жары измученные жаждой животные выходят на дороги и просят у людей воду.

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