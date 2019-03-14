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Инновационная армия Израиля: как тренируются солдаты и что изучают

Сегодня, 06:30

Технические новинки там давно стали частью учебной программы

Инновационная армия Израиля: как тренируются солдаты и что изучают Другие страны Технические новинки там давно стали частью учебной программы

Уничтожить вражескую цель без единого патрона, атаковать с воздуха, не потратив ни капли горючего, и проложить маршрут на телефонной 3D-карте. Это – ежедневные задачи солдат израильской армии. Технические новинки там давно стали частью учебной программы. Боевые симуляторы, на которых тренируются солдаты – эксклюзивно покажет наш израильский корреспондент Ульяна Дрючкова.
 
Это – одна из тренировок лейтенанта с позывным Ай. Называть его настоящее имя, как и показывать лицо, мы не можем из соображений безопасности. Последние три года юноша учился на спецкурсе пилотов – элитном и самом сложном в израильской армии.

 "Это было захватывающе. Три года тяжелого труда позади. Я горжусь, что я один из тех немногих, дошедших до конца курса", – признается кадет с позывным "Лейтенант I".

Кроме теории, будущие пилоты еженедельно получали по несколько новых практических задач: уничтожить вражеский самолет или тоннель террористов... Но прежде чем подняться в небо – тренировались на боевом симуляторе.
 
Здесь нет жгучего израильского солнца, не летают настоящие ракеты. Но звуки, ландшафты и панель управления самолетом – все, как во время настоящей боевой операции. Со стороны это напоминает обычную видеоигру. Но здесь все как в небе, уверяют пилоты. Не хватает разве что турбулентности.

"Когда ты в небе, там реальные звуки, ощущения, когда попадает ракета, постоянная вибрация самолета. Это единственное, чего ты не чувствуешь на симуляторе. Но эти машины удивительные. Ты можешь летать с другими пилотами, общаться с ними в воздухе и выполнять маневры различного уровня сложности", – рассказывает кадет" Лейтенант I ".

Сценарии тренировки каждый раз другие. Их пишет командир тренинговой системы, военный с опытом. Большинство историй, говорит, берет из реальной жизни.

 "Много было ситуаций в моей практике, которые трудно отработать в воздухе. Например, отказ двигателя или иная поломка. Это станция управления. Во время полета инструктор сидит здесь и меняет условия: погоду, состояние самолета, отсюда он может управлять другими судами – союзниками или противниками пилота, который в симуляторе, открывать огонь по нему", – говорит командир тренинговой системы GBTS с позывным "Майор М".

Поведение пилота и его действия во время тренировки записываются для работы над ошибками. И только после этого пилоту позволяют садиться за настоящий штурвал.

На авиабазе "Хацерим", что в пустыне Негев – четыре большие установки симуляторов и еще с десяток поменьше. Об их стоимости в ЦАХАЛе не говорят. По нашим источникам, одна такая стоит несколько миллионов долларов. Установки обслуживает частная компания. Сколько всего их на израильских военных базах – тайна за семью печатями. Недавно тренироваться на боевых симуляторах начали и пехотинцы.

Напомним, украинская армия укомплектована техникой и вооружением на 85%, а подразделения, выполняющие задачи в зоне Объединенных сил – на 99%. Об этом сообщил на брифинге начальник по вооружению ВСУ генерал-майор Николай Шевцов. 

Как недавно рассказывал начальник Генерального штаба Виктор Муженко, в 2019 году в ВСУ в два раза увеличится количество новой техники. Он рассказал, какие войска будут укомплектованы дополнительным вооружением.

Ранее министр обороны Степан Полторак рассказывал, что в 2019 году ВСУ получат до 20 новых образцов вооружений. Украина намерена перейти от ремонта старой техники к производству новой, отметил министр.

Смотрите видео, как изменилась украинская армия за время войны.

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Тег Израиль, армия, военные, учения, пилоты, тренировка

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