Иностранец пытался перевезти из России в Украину контрабандные телефоны

Пограничниками смартфоны и чехлы изъяты и оценены в более 210 тысяч гривен

Фото: Pixabay

Иностранец пытался перевезти из России в Украину контрабандные телефоны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/178/fc0/5c8178fc05ff2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/178/fc0/5c8178fc05ff2.jpg 2019-03-19T05:32:00+02:00 Другие страны Пограничниками смартфоны и чехлы изъяты и оценены в более 210 тысяч гривен

В международном автомобильном пункте пропуска "Сеньковка" гражданин Молдовы пытался перевезти из России в Украину контрабандные телефоны и чехлы к ним, более чем 210 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"В ходе углубленного осмотра салона автомобиля, в спальном отделении, пограничниками Черниговского отряда совместно с таможенниками обнаружено 9 смартфонов Samsung Galaxy S9 + и 80 чехлов к ним", – говорится в сообщении.

Владельцем контрабандных телефонов оказался 47-летний гражданин Молдовы. Пограничниками смартфоны и чехлы изъяты и оценены в более 210 тысяч гривен.

Напомним, ранее во Львовской области на пункте пропуска Краковец пограничники обнаружили сразу два тайника с контрабандными сигаретами, которые были оборудованы в микроавтобусах.

Спрятанные сигареты различных марок были найдены в двойном потолке и днище – там нашли свыше двух тысяч пачек, а уже через несколько часов еще сотню блоков – около тысячи пачек – обнаружили в топливном баке другого микроавтобуса. Контрабандный товар был конфискован, а водителей теперь ожидает суд.

Также мы писали о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

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