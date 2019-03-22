Instagram снова дал сбой
Проблемы достигли пика около 7-8 утра
В работе социальной сети Instagram для обмена фотографиями и видеозаписями произошел сбой по всему миру. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает проблемы с работой соцсетей.
Чаще всего жалуются жители США, Германии, Китая, Японии, Малайзии, Австралии, меньше – в Бразилии, Колумбии, Венесуэле.
Проблемы начались около 3:00 ночи, а пика достигли около 7-8 часа.
Часто проблемы пользователей – невозможность загрузить (51%), войти в Instagram (35%), войти в соцсеть через сайт (12%).
Напомним, 13 марта, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.
Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".
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