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Instagram снова дал сбой

Сегодня, 10:27

Проблемы достигли пика около 7-8 утра

Фото: Pixabay
Instagram снова дал сбой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/dbf/ae9/5c7dbfae9e774.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/dbf/ae9/5c7dbfae9e774.jpg Другие страны Проблемы достигли пика около 7-8 утра

В работе социальной сети Instagram для обмена фотографиями и видеозаписями произошел сбой по всему миру. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает проблемы с работой соцсетей.

Чаще всего жалуются жители США, Германии, Китая, Японии, Малайзии, Австралии, меньше – в Бразилии, Колумбии, Венесуэле.

Проблемы начались около 3:00 ночи, а пика достигли около 7-8 часа.

Часто проблемы пользователей – невозможность загрузить (51%), войти в Instagram (35%), войти в соцсеть через сайт (12%).

Напомним, 13 марта, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

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Тег Instagram, сбой, соцсеть

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