Интервью с грузинским дипломатом: "Фактор России влияет на нашу евроинтеграцию"

Многое будет зависеть от выполнения Соглашения об ассоциации с целью однажды стать членами ЕС, когда на то будет политическая воля со стороны Брюсселя, что, пока, далеко от реальности

В июне 2017-го Украина получила безвиз, буквально неделю назад подписала с Евросоюзом меморандум о новой программе макрофинансовой помощи на 1 млрд евро, продолжая выполнять Соглашение об ассоциации (DCFTA). Но все чаще в высоких украинских кабинетах можно услышать один и тот же вопрос: "А что дальше?". С одной стороны он абсолютно логичный, так как рискуем потерять поддержку населением идеи европейской интеграции. Ведь последние соцопросы показали, что, к примеру, за последний год выросла поддержка идеи внеблокового статуса Украины – за это выступают 35% украинцев. И, что самое интересное, по словам социологов, рост произошел именно за счет оттока сторонников вступления Украины в НАТО.

С другой стороны, DCFTA официально заработало лишь год назад – 1 сентября 2017 года. Поэтому в Брюсселе абсолютно правильно говорят: "Ребята, выполняйте DCFTA, а потом поговорим…". Европейские политики и дипломаты искренне не понимают своих украинских коллег, которые хотят перепрыгнуть сразу несколько ступеней, чтобы вслед за безвизом получить следующую success story, особенно накануне президентских и парламентских выборов.

Но и очевидного отрицать нельзя. В своем блоге для сайта "Сегодня" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник написал, что аргумент "не провоцировать Россию" стал главным критерием принятия решений в Брюсселе. В интервью сайту "Сегодня" на Форуме ассоциаций (Association Exchange Forum) в Киеве директор департамента ЕС МИД Грузии Арчил Караулашвили рассказал, что вслед за безвизом Евросоюз может предложить Украине и Грузии, и когда Брюссель, наконец, скажет "да" нашей евроинтеграции.

- В феврале Еврокомиссия обнародовала стратегию евроинтеграции Западных Балкан до 2025 года. В то время как по Украине и Грузии ЕС со скрипом признает "европейскую перспективу". Вам не кажется, что это немного нечестно?

- У нас, ассоциированных стран (Украины, Молдовы и Грузии – Авт.) и Западных Балкан разные форматы сотрудничества с Европейским союзом. К сожалению, в тексте их Соглашений об ассоциации была записана "европейская перспектива", чего нет, к примеру, в наших аналогичных документах. Но в то же время дверь не закрывается – она открыта. Это значит, что многое будет зависеть от выполнения СА ассоциированными странами, с целью однажды стать членами Европейского союза, когда на то будет политическая воля со стороны ЕС. К сожалению, сейчас это далеко от реальности. Кстати, здесь хочу отметить аналитику CEPS, где эксперты сравнивают Западные Балканы с уже ассоциированными странами. И примечательно в этом документе то, что во многих сферах ассоциированные страны на одном уровне или даже опережают Западные Балканы. Это значит, что мы имеем полное, я бы сказал, моральное право запрашивать таких же правил и процедур со стороны ЕС, которые предоставляются и Западным Балканам.

- Кстати, во время недавнего визита в Тбилиси канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что Берлин продолжит поддерживать процесс евроинтеграции Грузии. Но это уже даже не "секрет полишинеля", что именно Германия и Франция блокируют наши евроинтеграционные и евроатлантические стремления.

- Могу сказать, что в целом Германия очень сильно поддерживает Грузию. То, о чем вы говорите, это не то, чтобы что-то новое. Просто европейские политики еще не готовы принять Грузию в ЕС. Но Германия помогает нам с имплементацией реформ, которые точно нужны для того, чтобы стать членом ЕС. Без этих реформ наша евроинтеграция не будет возможна. То есть, получается, Германия помогает нам стать членом ЕС, укрепить наше общество, демократию и экономику.

- Хорошо, спрошу тогда так: считаете ли Вы, что нашу европейскую перспективу блокируют именно из-за России?

- Фактор России, безусловно, не работает позитивным образом на процесс нашей европейской и евроатлантической интеграции. Поэтому нам нужно интенсивно работать политически с нашими партнерами в ЕС, чтобы переубедить их стать более амбициозными в плане евроинтеграции наших стран. Но время работает на нас, и многое зависит именно от нас, в первую очередь в проведении реформ. Это приближает нас к членству в ЕС, ну и, конечно же, все будет зависеть от политической воли стран-членов ЕС.

- Да, но последний саммит Восточного партнерства показал, что некоторые страны-члены не то, что не хотели упоминать в итоговой декларации нашу европейскую перспективу – были проблемы с тем, чтобы записать там российскую агрессию.

- Вы же знаете, что ЕС против дальнейшего расширения из-за Brexit, финансовых и миграционных проблем. Евросоюзу нужно время на себя, чтобы побороть вызовы, которые перед ним стоят. Но я также считаю, что продолжение процесса расширения поможет ЕС преодолеть все эти трудности и история это доказывает. От включения большего количества стран в клуб гарантий безопасности, я имею в виду членство в ЕС, будет на руку всем европейским нациям.

- Но на носу выборы в Европарламент, и судя по нарастающему градусу евроскептицизма и пророссийских настроений, хорошо, если это еще дальше не отбросит нас от членства в ЕС…

- Довольно трудно давать прогнозы, так как до выборов еще далеко. Конечно, от того, что вы говорите, должны быть выстроены какие-то политические барьеры. Но я не верю, что после выборов в Европарламент все кардинально изменится и, в первую очередь, изменится политика ЕС по отношению к нашим странам.

- Очень часто сейчас от украинских дипломатов и экспертов можно услышать, что безвиз мы уже получили, и теперь нам нужна следующая success story. Как считаете, что такого ЕС еще может предложить Грузии и Украине, чтобы по эффекту это было равно безвизу?

- Вообще хочу сказать, что визовая либерализация для наших стран стала большим достижением. Просто напомню, как тяжело нам пришлось поработать, чтобы выполнить все требования и получить безвизовый режим… И это, если можно так сказать, своего рода поощрение на легальное трудоустройство в странах ЕС. Мы же знаем, насколько остро сейчас в Европе стоит вопрос миграции, а мы не создаем дополнительных миграционных проблем для принимающих стран. В то же время, это даст возможность нашим гражданам трудоустроиться, получить дополнительные квалификацию, знания и финансовые ресурсы. И, что самое главное, это позволит им вернуться назад, и вложить эти знания и финансовые ресурсы в экономику.

- Думаю, что следующим после безвиза шагом мог бы стать Eastern Partnership+ – это возможность присоединения уже ассоциированных стран к таможенному, энергетическому и цифровому союзу ЕС, Шенгенской зоне, отмена платы за роуминг и общее авиапространство.

- Как раз сейчас мы в процессе рассмотрения всех преимуществ и недостатков программы Восточное партнерство+. И здесь нужно внимательно проанализировать, какие из ее составляющих принесут нам действительно положительный эффект. Но Грузия еще не приняла окончательного решения по этой программе.

- В интервью сайту "Сегодня" бывший литовский премьер Андрюс Кубилюс предложил создать "календарь будущего десятилетия". В 2025 году Польша будет второй раз председательствовать в ЕС, а через два года, в 2027 году – Литва. Кубилюс предлагает официально поднять в ЕС в 2025-2027 гг. вопрос членства Украины и Грузии сразу после того, как ЕС примет Западные Балканы.

- К таким предложениям и идеям я отношусь только позитивно. Ведь наилучший для нас сценарий – это действительно вступить в ЕС сразу за Западными Балканами. Мы должны быть уверены в том, что мы следующие в очереди. Для этого нам со стороны ЕС нужно политическое подтверждение.