Ирак и Иран отказались от использования доллара

Сегодня, 17:25

При двусторонней торговле будет использоваться другая валюта

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Ирак и Иран больше не будут использовать доллар при двусторонней торговли. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на председателя ирано-иракской торговой палаты Яхию аль-Эсхак.

"Американский доллар исключен из списка валют, используемых Ираном и Ираком в их торговых расчетах. Они будут использовать иранский риал, евро и иракский динар в финансовых расчетах", – сказал чиновник.

Еще одной из форм торговых операций будет бартер -  обмен товаров на товары между компаниями двух стран, сообщил он.

Напомним, что ранее в связи с выходом США из ядерной сделки по Ирану, в Европейском Союзе заявили о намерении при оплате иранской нефти перейти с доллара на евро. В свою очередь в США заявили, что уменьшают объемы закупаемой в Иране нефти. Такое распоряжение отдал американский президент Дональд Трамп.

Также Иран уже заявлял,намерен отказаться от доллара при торговле нефтью. Решение о переходе на евро было принято, когда Исламская Республика находилась под международными санкциями.

Ранее Беларусь и Иран договорились о бартерной сделке "нефть за оборудование".
доллар, торговля, Ирак, Иран, валюта

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