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Ирак исключил возможность использования своей территории для удара по Ирану

26 июня, 02:44

Президент США пригрозил Тегерану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Америки

Фото: Pixabay

Багдад ни при каких обстоятельствах не позволит США использовать американские базы на территории Ирака для нанесения военного удара по Ирану. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью телекомпании CNN президент Ирака Бархам Салех.

"Мы не хотим, чтобы наша территория превращалась в промежуточный плацдарм для любых враждебных действий против какого-либо нашего соседа, включая Иран", — подчеркнул Салех. "Это определенно не является составной частью соглашения между правительством Ирака и Соединенными Штатами", — добавил он.

Вопросы к президенту Ирака были обусловлены интервью президента США Дональда Трампа телекомпании CBS Corporation в минувшем феврале. Трамп в интервью пояснил, что хотел бы сохранить американскую военную базу в Ираке главным образом для того, чтобы иметь возможность "немного приглядывать за Ираном, который является настоящей проблемой". Во вторник на своей странице в Twitter президент США пригрозил Тегерану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Америки.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Трамп отдал приказ нанести несколько точечных ударов по Ирану в ответ на сбитый беспилотник. Сам президент эту информацию подтвердил и рассказал подробности.

Кроме того, ранее стало известно о том, что иранские военные пытались сбить другой американский беспилотник. Подробнее о случившемся смотрите в видеосюжете:


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Тег Ирак, Иран, США, багдад, удар

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Источник:

ТАСС

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