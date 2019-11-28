Иракские протестующие подожгли консульство Ирана

Сотрудники диппредставительства были эвакуированы в последнюю минуту

Фото: REUTERS/Stringer

Митингующие в Ираке штурмовали иранское консульство в Наджафе, они подожгли здание, передает Reuters.

Сотрудники диппредставительства были эвакуированы в последнюю минуту перед штурмом. Местные ввели комендантский час после инцидента.

Видео: Reuters

"Мы требуем реформ, мы требуем положить конец коррупции", – заявил один из протестующих в Басре.

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Напомним, что антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

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Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

Число погибших во время протестов в Иракево время столкновений полицейских и протестующих возросло до 340 человек. По данным полицейских и медиков, ранения получил как минимум 61 человек.

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