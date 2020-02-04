Иран будет сотрудничать в расследовании авиакатастрофы и после утечки аудиозаписи

В Иране также призывают международное сообщество отказаться от политизации этой темы

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Тегеран, который ранее прекратил предоставление Украине доказательств в рамках расследования, продолжит сотрудничество с другими странами в расследовании авиакатастрофы украинского самолета, несмотря на утечку записи переговоров иранских диспетчеров. Об этом говорится в заявлении Организации гражданской авиации исламской республики, опубликованном во вторник.

"Организация продолжит расследование различных аспектов крушения украинского самолета в соответствии с национальным законодательством и международными нормами в сотрудничестве со странами, имеющими отношение к этому инциденту ", - говорится в сообщении.

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Ранее Зеленский сообщил, что Украина хочет получить "черные ящики" самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение в Иране, несмотря на приглашение иранской стороною украинских специалистов принять участие в совместной их расшифровке.

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Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, после вылета из аэропорта Тегерана был сбит иранскими военными. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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