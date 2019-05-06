Иран частично выйдет из ядерной сделки: известна причина
Тегеран намерен снять с себя некоторые обязательства по соглашению из-за давления США
В ответ на выход США из заключенной в 2015 году ядерной сделки и восстановление санкций против Ирана Тегеран дал понять, что может частично отступить от обязательств, предусмотренных этим соглашением.
Как пишет агентство Bloomberg, ознакомленный с ситуацией иранский чиновник рассказал местным СМИ о намерении Тегерана отступить от некоторых своих обязательств, о чем через неофициальные каналы уже уведомили должностные лица Евросоюза.
Дальнейшие шаги Ирана глава государства Хасан Роухани объявил 8 мая, выступив с офиуиальным заявлением.
В то же время, отмечается, что выход Исламской республики из ядерной сделки не стоит на повестке дня.
Напомним, что ранее Тегеран решил надавить на Вашингтон через Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Генеральному секретарю нефтяного картеля министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что организация "находится под угрозой из-за односторонней позиции некоторых ее членов, и эта организация, вероятно, разрушится".
Кроме того, министр предупредил, что его страна не будет сдерживать себя, чтобы ответить "определенным членам ОПЕК, если те будут угрожать и подвергать Иран опасности".
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