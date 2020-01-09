Угроза большой войны: почему Индии и Пакистану можно иметь ядерное оружие, а Ирану – нельзя

Фото: facebook.com/rvsn.press

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В среду, 8 января, президент США Дональд Трамп выступил с официальным заявлением относительно ситуации с Ираном. Ключевым посылом всего выступления главы американского государства стала фраза о том, что Соединенные Штаты не позволят Ирану владеть ядерным оружием. "Иран является ведущим спонсором терроризма, его стремление иметь ядерное вооружение угрожает цивилизованному миру. Мы никогда не позволим, чтобы это произошло", – сказал Дональд Трамп.

Почему США и другие ведущие ядерные державы сквозь пальцы смотрят на обладание ядерным оружием одних государств, и готовы сделать все, чтобы его никогда не заполучили другие? Сколько вообще стран явно или тайно входит сегодня в "ядерный клуб" и чем опасно его расширение? Как ситуация в Украине мешает США остановить распространение ядерного оружия в мире? Ответы на эти и другие вопросы – в материале сайта "Сегодня".

"Большая пятерка"

Начнем, пожалуй, с ответа на вопрос, какие страны на сегодня обладают ядерным оружием. Ответа, отметим, весьма приблизительного – поскольку исчерпывающей официальной публично озвученной информации по этому поводу попросту не существует.

Традиционно "ядерный клуб" делится на две категории: государства, обладающие ядерным оружием "легально" (еще их называют "старые" ядерные державы) и "нелегалов", наличие оружия у которых подтверждено, признано, но считается с точки зрения международного права как бы незаконным.

В первую категорию на сегодня входят США, Россия (ранее – СССР), Китай, Великобритания и Франция. Их "официальный" ядерный статус оговорен Договором о нераспространении ядерного оружия, разработанным Комитетом по разоружению ООН и одобренным Генассамблеей ООН в 1968 году. Согласно документу, официально государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 года. В исчерпывающий список таких государств входят пять вышеперечисленных. Россия вошла в "официальный" клуб, как правопреемник СССР.

Ядерный потенциал "старых" держав просто колоссален, несмотря на перманентные усилия по его уменьшению. Так, на пике гонки вооружений между СССР и США – до подписания договора РСМД – только Советский Союз имел 38 тыс боеголовок. У США было несколько меньше – около 23 тыс. Впрочем, и этого числа было достаточно для того, чтобы многократно уничтожить все живое на планете.

Постепенное сокращение Вашингтоном и Москвой количества ядерных вооружений (Договор РСМД, три договора о Стратегических наступательных вооружениях) существенно снизило число смертоносных боеголовок в мире до разумного (если можно так говорить применительно к ядерному оружию). По состоянию на 2018 год каждое из этих государств имело на боевом дежурстве или в законсервированном виде около семи тысяч боеголовок, то есть в 3-5 раз меньше, чем три десятка лет назад.

Однако общее число боеголовок в мире уменьшилось не так кардинально. Виной тому – Китай, который никаких договоров об ограничении ядерного орудия не подписывал и развивал свою ядерную программу, как ему заблагорассудится. Сколько на сегодня боеголовок имеет КНР, никто не знает. По косвенным данным (например, потенциалу производства обогащенного урана) называются цифры от полутора до трех тысяч боеголовок. Однако встречаются и более серьезные оценки, утверждающие, что Пекин сумел сделать до 10 тысяч боеголовок, то есть фактически превзошел по этому показателю и США и Россию.

Так это, или нет, неважно. В любом случае, Китай вошел в тройку наиболее могущественных ядерных держав планеты. Большинство экспертов сходятся во мнении, что именно этот факт является главной причиной того, что США (а вслед за ними и Россия) в прошлом году вышли из договора РСМД. А судьба договора СНВ-III, действие которого заканчивается в 2021, году остается неясной. Вашингтон тем самым намерен побудить Китай пойти на подписание договора, который бы ограничивал его ядерный потенциал.

Что касается двух других членов "официального" ядерного клуба – Великобритании и Франции, то их ядерный потенциал несопоставим с потенциалом тройки лидеров. Но достаточен для того, чтобы гарантировать ответный удар в случае ядерного нападения: у Франции в наличии имеется 300 боеголовок, у Британии – немногим более 200.

Ядерные "нелегалы"

Помимо "легальных" в ядерном клубе есть и "нелегальные" члены. Официально таковых три: Индия, Пакистан и Северная Корея. Неофициально же в клуб входит также Израиль. И – на уровне слухов и неподтвержденных данных – некоторые другие страны.

Основы ядерного статуса Индии были заложены с помощью членов "старого" ядерного клуба США и Великобритании, позже – СССР. Технологии, материалы и оборудование , которое эти страны начали поставлять в Индию в 50-60-х годах прошлого века, предназначались для развития "мирного атома". Но могли быть использованы и для разработки ядерного оружия. Чем Индия, пребывавшая в острой конфронтации с соседним ядерным Китаем (разрабатывать оружие которому помогал на первых этапах СССР) и Пакистаном не преминула воспользоваться. Испытания ядерной бомбы были проведены Индией в 1974 году стали в определенной мере неожиданностью для мирового сообщества.

Но особо неприятной неожиданностью испытания стали для Пакистана, который буквально накануне потерпел поражение в очередной войне с Индией. Пакистан начал практическую работу над оружием массового поражения двумя годами ранее. Однако процесс продвигался значительно медленнее, чем у соседей – во многом потому, что Индия имела лучшую базу для создания оружия. Кроме того, сказались внутренние политические проблемы (военный переворот), в результате которых Запад свернул программы развития "мирного атома" в Пакистане и даже ввел эмбарго на торговлю с этим государством. Продолжать работать над "ядерным ответом Индии" в этих условиях было крайне сложно. Ситуацию спасли Саудовская Аравия, продолжавшая поддерживать Пакистан, и ливийский диктатор Муаммар Кадаффи, финансово и организационно присоединившийся к разработке ядерного оружия. Позже Пакистан наладил отношения с США. Которые, тем не менее, продолжали настаивать на недопустимости создания этой страной ядерного оружия. Впрочем, настаивали недостаточно твердо. Так, еще в 1989 году ЦРУ докладывало Сенату, что Пакистан совершенно однозначно занимается разработкой ядерного оружия. Однако жесткой реакции, сходной с санкциями в ответ на северокорейскую или иранскую ядерную программу, не последовало.

Когда Пакистан реально получил первую боеголовку, доподлинно неизвестно. По некоторым данным государство имело как минимум семь ядерных бомб уже в 1990 году. Официально государство объявило о своем ядерном статусе лишь в 1997 году, а первые испытания провело на год позже.

Сегодня потенциал Индии и Пакистана насчитывает 110 и 120 боеголовок соответственно. Обе страны никогда не подписывали Договор о нераспространении ядерного оружия.

Еще одним государством (всего их в мире три), не поставившим подпись под договором, является Израиль. Ядерный статус этого государства довольно специфичен и выбивается из общей канвы. С одной стороны Израиль никогда и не при каких обстоятельствах не подтверждал наличие у себя ядерного оружия. С другой – он также никогда не отрицал свой ядерный статус. При этом мало кто сомневается, что ядерное оружие у Израиля есть. Более того, по оценкам разведорганов США и России, на данный момент Израиль обладает шестым в мире ядерным потенциалом, умудрившись собрать больше ядерных боеголовок (от 150 до 200), чем некоторые "официальные" ядерные государства.

Соответственно, покрыта завесой тайны и история создания израильского ядерного оружия. Но сам (предполагаемый) факт его существования имеет самое прямое отношение к событиям, происходящим в эти дни на Ближнем Востоке. По большому счету, стремление Ирана обладать собственным оружием поясняется как раз наличием такого оружия у его главного антагониста в регионе – Израиля. В свою очередь Израиль, на протяжении многих десятилетий державший "круговую оборону" от окружающих государство исламских стран, намерен всеми имеющимися способами добиваться сохранения ядерного статус-кво в регионе.

Наконец, еще одной страной с официальным ядерным статусом является Северная Корея. Свой путь к обладанию ядерным оружием Пхеньян начал еще в середине 50-х, когда при помощи СССР в стране начались исследования в области "мирного атома". Но способствовать разработкам ядерного оружия Северной Кореей СССР не спешил, потому в 70-х КНДР обратилась за помощью к Китаю. Впрочем, и КНР не особо горела желанием делится ядерными секретами. В итоге, за почти полвека исследований в области ядерных технологий Северная Корея так и не сумела создать свою бомбу.

"Лед тронулся" лишь на пороге нынешнего тысячелетия. В сентябре 2004 года сейсмологи зафиксировали грандиозный взрыв на территории КНДР. Однако точного ответа, был ли взрыв ядерным испытанием, нет до сих пор. В начале 2005 года Северная Корея официально заявила о наличии у нее ядерного оружия. Первое "официальное" ядерное испытание зафиксировано в 2006 году. По информации представителей Северной Кореи, для получения урана для боеголовок были использованы переработанные топливные стержни из "мирного" ядерного реактора". С тех пор КНДР провела еще несколько испытаний, в том числе, как предполагается, термоядерное. По приблизительным оценкам, ядерный потенциал КНДР на сегодня составляет несколько десятков боеголовок.

Что касается слухов, то на сегодняшний день обладание (или возможность использования) ядерным оружием приписывают также Японии и Южной Корее. Однако официальных заявлений на этот счет никогда не звучало.

Клуб закрыт. Очередь не занимать!

Помимо "легальных" и "нелегальных" обладателей ядерного оружия есть государства, в свое время таким оружием обладавшие, но отказавшиеся от него. В списке таких государств Украина (в свое время обладавшая третьим в мире ядерным потенциалом), Беларусь и Казахстан, получившие оружие "в наследство" от СССР. А также Южно-Африканская республика, которая создала собственное оружие (по некоторым данным – в кооперации с Израилем), но уничтожившая его в начале 90-х. Бразилия, Аргентина, Швеция и Ливия (разрабатывавшая оружие совместно с Пакистаном) отказались от программ, так и не дойдя до последнего этапа создания оружия. Кроме того, под военным давлением была свернута ядерная программа Ирака.

Но почему одним государствам большие ядерные державы "спускают" обладание ядерным оружием, в то время как для других даже "мирные" атомные исследования несут угрозу санкций? На самом деле, "ядерные первопроходцы" вполне естественно всегда выступали против расширения "ядерного клуба". Однако зачастую делали исключение с учетом своих геополитических интересов. Многие удивятся, но в свое время США серьезно противились созданию ядерного оружия Францией. И лишь годы спустя смирились с фактом и даже начали помогать Парижу совершенствовать оружие. С другой стороны, при непосредственном содействии США оружие создала Великобритания. О помощи СССР Китаю, Северное Корее уже было сказано. Индия и Пакистан также создавали ядерные бомбы не на ровном месте, а используя оборудование, технологи и знания, полученные от старых ядерных держав.

При этом, как отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса, система, гарантирующая нераспространение ядерного оружия, изначально была очень слабой.

"Посмотрите сами, например, на Договор о распространении ядерного оружия. Мало кто знает, но это же не обязательный договор. Его можно не выполнять, из него можно выходить (так в свое время поступила Северная Корея, авт.). А старые ядерные государства, которые, по идее, как полицейские, должны были следить за нераспространением оружия, не делали этого. Так появилось оружие у Индии, Пакистана, Северной Кореи, ядерные программы у других стран", отметил эксперт.

Уже по факту "легальные" ядерные государства "закрывают глаза" на отдельных "нелегалов" поскольку попытка изменения статус-кво может привести к непредсказуемым результатам. Так, к примеру, ядерный статус Индии и Пакистана прекратил кровопролитные войны между этими государствами, хотя приграничные столкновения и даже вооруженные конфликты между ними случаются регулярно.

"Мировое сообщество смотрит на обладание ядерным оружием Индией и Пакистаном спокойно. В первую очередь потому, что знает: их оружие нацелено друг на друга, а не куда-нибудь еще. Второй момент: пока Индия и Пакистан обладают ядерным оружием, никакой полномасштабной войны меду ними не будет. Ядерное оружие – это оружие сдерживания. В данном случае оно стабилизирует ситуацию в регионе, сдерживает стороны от активных военных действий", – отметил в комментарии сайт "Сегодня" военный эксперт Олег Стариков.

Ситуация же с Северной Кореей и Ираном кардинально отличается от ситуации с Индией и Пакистаном. Хотя бы потому, что КНДР видит своими врагами Южную Корею и Японию, а Иран – Израиль. То есть страны, являющиеся союзниками США.

"Все оружие Ирана направлено на Израиль. А Израиль – это стратегический союзник США в регионе. Потому США сегодня делают все, чтобы не допустить разработки Ираном военной ядерной программы", – отмечает Олег Стариков.

При этом в случае с Ираном у США есть еще один мотив: если Тегеран создаст свое собственное ядерное оружие, в регионе неизбежно начнется гонка ядерных вооружений, отмечают эксперты.

"Конечно, если договор развалится ядерная гонка неизбежна. Тем более есть три государства, как минимум, у которых есть амбиции разрабатывать ядерное оружие, как я полагаю, под прикрытием мирного атома. Это Турция, Садовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Они об этом намекали, в принципе. Потому ядерная гонка на Ближнем Востоке вполне реальна. И это одна из причин, почему США, Китай, Россия до сих пор пытаются удержать ядерную сделку на плаву, несмотря на то, что происходит между США и Ираном", – отмечает Илья Куса.

Относительно того, насколько будут успешны попытки "старых" ядерных держав предотвратить создание ядерного оружия Ираном и обеспечить безъядерный статус КНДР, мнения экспертов расходятся.

"США занимаются Северной Кореей. Но пока больше самостоятельно. Если они привлекут к решению вопроса Китай и Россию, проблема Северной Кореи будет решена. Ирану также не позволят создать ядерное оружие. Программу по мирному атому – да, он сможет реализовать. Но если будут попытки создать оружие, здесь уже выступят все против – и Россия и Китай и так далее", – отмечает Олег Стариков.

В то же время, Илья Куса отмечает, что борьба с расширением "ядерного клуба" будет непростой.

"Проблема в том, что США и другие страны, которые стояли у истоков формирования системы сдерживания, по сути провалили политику денуклеаризации. Ирак и Ливия в свое время отказались от своих ядерных программ. И затем весь мир наблюдал, что случилось с лидерами Ирака и Ливии. Сюда же можно отнести Украину, которая также отказалась от ядерного оружия и оказалась беззащитна перед агрессией страны, гарантировавшей нашу территориальную целостность. И сегодня эти примеры – мощный аргумент в устах Пхеньяна и Тегерана: смотрите, говорят они, нам никто ничего не может гарантировать", – отмечает эксперт.

Как отмечает Илья Куса, сегодня линия, что "лучше сделать бомбу, и тогда с тобой будут считаться" превалирует во всех иранских СМИ.

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