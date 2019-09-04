Иран дал Евросоюзу два месяца на выполнение требований по ядерному соглашению

Президент Ирана Хасан Рухани дал Европейскому Союзу еще два месяца, чтобы выполнить требования Тегерана для спасения ядерного соглашения. Об этом сообщает Reuters.
"Я думаю, что вряд ли мы достигнем результата с Европой сегодня или завтра... У Европы будет еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства… Переговоры между Ираном и европейскими странами продвигаются вперед ... но мы еще не пришли к какому-то выводу", – сказал Рухани.
Ранее замглавы иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов.
Как известно, проблема с Ираном и ядерными испытаниями обострилась после выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана экономических санкций в сфере нефтяного экспорта.
Через год после этого – 8 мая 2019 года – Иран объявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Иран объявил об обогащении урана свыше 3,67% и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 3,67% обогащения – это максимальный показатель обогащения урана, который был предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий.
Ожидается, что Тегеран объявит 5 сентября 2019 года о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил позволить Ирану продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. По сведениям западных СМИ, рассматривалась возможность позволить Тегерану продавать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а также предоставить ему кредит в размере около 15 млрд долларов.
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Как сообщали новости "Сегодня", в июле 2019 года Иран захватил британский нефтяной танкер:
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