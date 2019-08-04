Иран готов к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф хаявил, что страна сделает следующий шаг в сокращении своих обязательств по ядерному соглашению.
"В нынешней ситуации будет реализован третий шаг в уменьшении обязательств. Мы сказали, что если (соглашения, – ред.) не будут полностью соблюдать другие, то мы также будем реализовывать ее в неполном объеме", – цитирует министра агентство ICANA.
Впрочем, Зариф не конкретизировал, о каких именно обязательства говорится.
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Напомним, что в июле в Тегеране заявили, что для сохранения ядерной сделки европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф напомнил, что, согласно условиям соглашения, у европейских стран "есть 11 обязательств, которые должны соблюдаться".
Как мы уже писали, ранее ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. В свою очередь представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран обладает всем необходимым для поднятия уровня обогащения урана до любого уровня.
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