Если другие страны не будут полностью придерживаться сделки, Иран продолжит выходить из соглашения

/ Фото: Flickr

Иран готов к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD 2019-08-04T04:30:00+03:00 Другие страны Если другие страны не будут полностью придерживаться сделки, Иран продолжит выходить из соглашения

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф хаявил, что страна сделает следующий шаг в сокращении своих обязательств по ядерному соглашению.

"В нынешней ситуации будет реализован третий шаг в уменьшении обязательств. Мы сказали, что если (соглашения, – ред.) не будут полностью соблюдать другие, то мы также будем реализовывать ее в неполном объеме", – цитирует министра агентство ICANA.

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Впрочем, Зариф не конкретизировал, о каких именно обязательства говорится.

Напомним, что в июле в Тегеране заявили, что для сохранения ядерной сделки европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф напомнил, что, согласно условиям соглашения, у европейских стран "есть 11 обязательств, которые должны соблюдаться".

Как мы уже писали, ранее ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. В свою очередь представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран обладает всем необходимым для поднятия уровня обогащения урана до любого уровня.

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