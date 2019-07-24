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Иран готов к "ядерным" переговорам: президент назвал условие

24 июля, 12:08

Роухани просит не маскировать капитуляцию Тегерана под диалог

Хасан Роухани
Хасан Роухани. Фото: AFP

Иран, который ранее в этом месяце приступил к обогащению урана выше оговоренного "ядерной" сделкой, открыт к переговорам насчет своей ядерной программы.

Об этом заявил президент Исламской республики Хасан Роухани, отметив, что такие переговоры не должны включать в себя капитуляцию Тегерана.

"Мы всегда готовы к справедливым и законным переговорам, но не к капитуляции под видом диалога или переговорного процесса", — сказал Роухани на заседании совета министров Ирана 24 июля.

Кроме того, он обвинил Саудовскую Аравию и Израиль в препятствовании достижению окончательного соглашения относительно Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Напомним, что в июле в Тегеране заявили, что для сохранения ядерной сделки европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли.

Как мы уже писали, ранее ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

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Тег Иран, переговоры, ядерная программа, роухани, ядерная сделка, СВПД

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Источник:

ТАСС

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