Иран готов к "ядерным" переговорам: президент назвал условие
Роухани просит не маскировать капитуляцию Тегерана под диалог
Иран, который ранее в этом месяце приступил к обогащению урана выше оговоренного "ядерной" сделкой, открыт к переговорам насчет своей ядерной программы.
Об этом заявил президент Исламской республики Хасан Роухани, отметив, что такие переговоры не должны включать в себя капитуляцию Тегерана.
"Мы всегда готовы к справедливым и законным переговорам, но не к капитуляции под видом диалога или переговорного процесса", — сказал Роухани на заседании совета министров Ирана 24 июля.
Кроме того, он обвинил Саудовскую Аравию и Израиль в препятствовании достижению окончательного соглашения относительно Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.
Напомним, что в июле в Тегеране заявили, что для сохранения ядерной сделки европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли.
Как мы уже писали, ранее ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.
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