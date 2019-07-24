Иран готов к "ядерным" переговорам: президент назвал условие

Роухани просит не маскировать капитуляцию Тегерана под диалог

Хасан Роухани. Фото: AFP

Иран, который ранее в этом месяце приступил к обогащению урана выше оговоренного "ядерной" сделкой, открыт к переговорам насчет своей ядерной программы.

Об этом заявил президент Исламской республики Хасан Роухани, отметив, что такие переговоры не должны включать в себя капитуляцию Тегерана.

"Мы всегда готовы к справедливым и законным переговорам, но не к капитуляции под видом диалога или переговорного процесса", — сказал Роухани на заседании совета министров Ирана 24 июля.

Кроме того, он обвинил Саудовскую Аравию и Израиль в препятствовании достижению окончательного соглашения относительно Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Напомним, что в июле в Тегеране заявили, что для сохранения ядерной сделки европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли.

Как мы уже писали, ранее ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Иран готов к "ядерным" переговорам: президент назвал условие". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"