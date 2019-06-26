Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Иран хочет отказаться от ряда обязательств по ядерной сделке

26 июня, 04:07

Во Франции предупредили, что Иран делает серьезную ошибку

Фото: Flickr

С 7 июля Иран намерен отказаться от выполнения части обязательств по ядерной сделке.

Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает Deutsche Welle со ссылкой на иранское агентство "Фарс".

По словам Шамхани, "европейские партнеры по сделке недостаточно сделали, чтобы спасти этот договор".

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил Тегеран, что тот делает "серьезную ошибку", нарушив ядерное соглашение 2015 года в ответ на давление со стороны США.

"Французская, немецкая и британская дипломатия полностью мобилизованы, чтобы дать понять Ирану, что это не в его интересах", – заявил глава французского МИД в парламенте.

В середине мая Иран официально прекратил придерживаться некоторых обязательств по ядерным соглашениям 2015 года. Иранские власти предупредили, что если мировые державы в течение 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от американских санкций, Иран начнет обогащать уран до более высокого уровня. Евросоюз и главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании заявили, что они, как и ранее, придерживаются договора с Ираном, однако не намерены принимать ультиматумы от Тегерана.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Иран, обязательства, ядерная сделка

Вы сейчас просматриваете новость " Иран хочет отказаться от ряда обязательств по ядерной сделке". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США рассчитывают, что союзники поддержат любые действия США против Ирана

Сегодня, 03:48

Но власти желают наладить дипломатические контакты с представителями Тегерана

Ирак исключил возможность использования своей территории для удара по Ирану

Сегодня, 02:44

Президент США пригрозил Тегерану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Америки

Трамп уверил, что США готовы к любым действиям со стороны Ирана

Сегодня, 00:37

Но при этом у США нет стратегии выхода из кризиса

Иран настроен решительно: ответит на любое новое нарушение американцами воздушного пространства

Вчера, 23:41

В то же время иранский президент Хасан Роухани не желает войны с США

Иранец, выдавая себя за Месси, затащил в постель 28 девушек: стали известны последствия

Вчера, 21:31

Мужчина воспользовался поразительным сходством со знаменитым аргентинцем. И теперь может за это поплатиться

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Вчера, 20:21

США готовы нанести по Исламской Республике удар с "огромной силой"

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Facebook меняет алгоритм показа комментариев

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Названы 11 ранних симптомов рака

Германия прокомментировала выводы следственной группы в деле МН17

Когда у человека наступает старость

Журналисты показали дом за 5 млн экс-главного охранника Порошенко

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Пока в Украине аномальная жара, Россию засыпает снегом (фото)

Хочешь побывать внутри нового кроссовера Lexus? [Тест-драйв]

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет

Главный курорт "ДНР" боевики превратили в особую зону - журналист

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь