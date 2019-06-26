Иран хочет отказаться от ряда обязательств по ядерной сделке

Во Франции предупредили, что Иран делает серьезную ошибку

Фото: Flickr

С 7 июля Иран намерен отказаться от выполнения части обязательств по ядерной сделке.

Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает Deutsche Welle со ссылкой на иранское агентство "Фарс".

По словам Шамхани, "европейские партнеры по сделке недостаточно сделали, чтобы спасти этот договор".

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил Тегеран, что тот делает "серьезную ошибку", нарушив ядерное соглашение 2015 года в ответ на давление со стороны США.

"Французская, немецкая и британская дипломатия полностью мобилизованы, чтобы дать понять Ирану, что это не в его интересах", – заявил глава французского МИД в парламенте.

В середине мая Иран официально прекратил придерживаться некоторых обязательств по ядерным соглашениям 2015 года. Иранские власти предупредили, что если мировые державы в течение 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от американских санкций, Иран начнет обогащать уран до более высокого уровня. Евросоюз и главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании заявили, что они, как и ранее, придерживаются договора с Ираном, однако не намерены принимать ультиматумы от Тегерана.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

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