Иран и Сирия подписали военное соглашение

Сегодня, 12:15

Министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Сирию с двухдневным визитом

Подписание соглашения. Фото: twitter.com/Tasnimnews_EN
Подписание соглашения. Фото: twitter.com/Tasnimnews_EN

Министры обороны Ирана Амир Хатами во время визита в Сирию подписал в соглашение о военном и техническом сотрудничестве между странами. Об этом сообщило иранское издание Tasnim.

"Сирия выходит из кризиса и входит в фазу восстановления", – заявил министр обороны Ирана, добавив, что соглашение между Тегераном и Дамаском определяет основные принципы сотрудничества между двумя странами в области обороны.

Напомним, санкции США против Ирана оказались эффективнее, чем ожидалось. Такое заявление во время визита в Израиль сделал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По словам Болтона, в экономике Ирана ужа наблюдается инфляция и высокий уровень безработицы. Он подчеркнул, что возобновление санкций США еще больше усугубит ситуацию.

Как известно, Израиль выступает против любого иранского присутствия на всей территории Сирии.

Напомним, иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. В свою очередь "ответка" не заставила себя долго ждать. Израиль нанес массированный удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии. В то же время официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что Россия была проинформирована о планирующемся ударе.
Иран, Сирия, соглашения

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