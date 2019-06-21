Иран мог сбить американский самолет на Ближнем Востоке: подробности

Инцидент произошел сразу после атаки на беспилотник в районе Ормузского пролива

Boeing P-8 Poseidon. Фото: Flickr

Кроме американского еспилотника MQ-4C Triton, который был сбит накануне иранскими ПВО, Воздушно-космические силы Исламской республики могли сбить и самолет с военнослужащими США.

Как сообщил командир этого вида войск бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, вместе с дроном летел американский самолет Boeing P-8 Poseidon. По его словам, на борту воздушного судна находилось 35 человек.

"Этот самолет также нарушил наши воздушные границы. Мы могли его сбить, но не сделали этого, поскольку, сбив беспилотник, сделали предупреждение американским силам", – цитирует иранского генерала агентство Tasnim.

Напомним, инцидент с американским БПЛА произошел 20 июня. Изначально американцы уверяли, что аппарат MQ-4C Triton был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Однако в Тегеране продемонстрировали обломки дрона и назвали это подтверждением того, что БПЛА нарушил воздушные границы Ирана.

Кроме того, 15 июня в Оманском заливе подверглись нападению два танкера, один из которых затонул. США сразу же обвинил в случившемся Иран, однако в Тегеране все отрицают. Вскоре после инцидента СМИ сообщили о попытке иранских военных сбить зенитной ракетой дрон США, который засекли над местом атаки на нефтетанкеры.

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