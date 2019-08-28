Иран может производить в день по 60 центрифуг для обогащения урана

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Иран может производить по 60 центрифуг нового поколения для обогащения урана ежедневно. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Новый цех по производству центрифуг, который мы недавно открыли, способен производить по 60 современных центрифуг", — цитирует Салехи Tasnim News Agency. По его словам, "за счет исследовательской работы Иран теперь в состоянии производить центрифуги нового поколения IR-6, несмотря на протесты ряда государств".

18 июля 2018 года Салехи заявил, что Иран завершил строительство завода по производству роторов для центрифуг, потенциальной мощностей которого достаточно для того, чтобы приступить к производству 60 центрифуг IR-6 в день.

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Ранее стало известно, что Иран начал обогащение урана выше 3,67%. Таким образом, Исламская республика сняла с себя часть обязательств, наложенных "ядерной сделкой".

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3,67% обогащения – это был максимальный показатель обогащения урана, который был предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий. Таким образом исключалась возможность применения обогащенного урана в военных целях.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Как мы уже писали, в прошлом году президент США Дональд Трамп официально вывел свою страну из соглашения по ядерной программе Ирана.

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