Иран может сократить обязательства по ядерной сделке: в Тегеране назвали условие

В то же время Иран все еще может полностью вернуться к условиям СВПД

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Тегеран объявит 5 сентября о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Если европейцы до четверга не примут необходимые меры, то мы направим им послание о третьем шаге по сокращению выполнения обязательств по ядерной сделке", — цитирует Зарифа телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Он добавил, что "переговоры со странами Европы продолжаются, и Тегеран находится на последнем этапе принятия решения о новом сокращении обязательств".

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Между тем Зариф отметил, что Тегеран еще может полностью вернуться к условиям Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

"Возможность для нашего полного возвращения к ядерному соглашению остается, если Европа предпримет соответствующие действия", — приводит слова министра телеканал Al Mayadeen.

Напомним, Иран начал обогащение урана выше 3,67%. Таким образом, Исламская республика сняла с себя часть обязательств, наложенных "ядерной сделкой". 3,67% обогащения – это был максимальный показатель обогащения урана, который был предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий.

Кроме этого, заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

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