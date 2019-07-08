Иран начал обогащать уран выше дозволенного ядерной сделкой

Тегеран повысил показатель обогащения урана до уровня, превышающего 4,5%

Бехруз Камальванди. Фото: AFP

Иран начал обогащение урана выше 3,67%, сообщил 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Таким образом, Исламская республика сняла с себя часть обязательств, наложенных "ядерной сделкой".

"Сегодня мы превысили уровень 3,67% по обогащению урана", – сказал он.

3,67% обогащения – это был максимальный показатель обогащения урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Таким образом исключалась возможность применения обогащенного урана в военных целях.

Позже Камальванди добавил, что его страна повысила показатель обогащения урана до уровня, превышающего 4,5%.

"Такой уровень чистоты урана достаточен для того, чтобы удовлетворить потребности страны в топливе для электростанций", – сказал иранец.

МАГАТЭ изучит взятые в Иране образцы, а затем объявит точный текущий уровень обогащения урана, отметил Камальванди.

К тому же, по его словам, в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке его страна может начать обогащать уран до уровня в 20%.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Как мы уже писали, в прошлом году президент США Дональд Трамп официально вывел свою страну из соглашения по ядерной программе Ирана.

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