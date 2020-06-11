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Иран наконец-то готов передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ

11 июня, 03:25

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января

Иран, который недавно обратился к Украине, сообщил Международной организации гражданской авиации, что готов передать "черные ящики" сбитого в январе украинского Boeing для расшифровки в Париж с согласия других стран, участвующих в расследовании авиакатастрофы. Об этом сообщает Reuters ссылкой на источники.

Иран направит бортовые самописцы французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, как только на это дадут согласие другие участники расследования — Украина, Канада и США.

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Ранее Иранское агентство ИСНА 31 мая сообщило о том, что власти Ирана решили не отправлять бортовые самописцы сбитого самолета в Украину.

Напомним, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек — граждане нескольких государств. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.

Ранее Тегеран сообщил о шести задержанных по делу о сбитом самолете МАУ в Иране.

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран крушение Париж самолет катастрофа Boeing Украина МАУ черные ящики

Источник: ТАСС

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