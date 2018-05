Иран нанес массированный ракетный удар по позициям Израиля

Иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах, сообщил военный корреспондент общенациональной радиостанции Армии обороны Израиля Галей ЦАХАЛЗахи Дабушна своей официальной странице в Twitter.

Согласно сообщению, несколько ракет были сбиты системой ПРО Железный купол. О жертвах и каких-либо разрушениях пока ничего неизвестно.

Также отмечается, что по словам пресс-секретарь Армии обороны Израиля, Тель-Авив рассматривает инцидент как "иранскую атаку".

#Pt. Video showing #Syrian Regime MRLS bombing #Golan. First time ever direct retaliation for previous #Israeli strikes. pic.twitter.com/4aK9dHrPPx