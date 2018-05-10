Иран нанес массированный ракетный удар по позициям Израиля

Израиль заявил об ударе иранских ракет из Сирии

Иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах, сообщил военный корреспондент общенациональной радиостанции Армии обороны Израиля Галей ЦАХАЛЗахи Дабушна своей официальной странице в Twitter.

Согласно сообщению, несколько ракет были сбиты системой ПРО Железный купол. О жертвах и каких-либо разрушениях пока ничего неизвестно.

Также отмечается, что по словам пресс-секретарь Армии обороны Израиля, Тель-Авив рассматривает инцидент как "иранскую атаку".

В то же время телеканал Al Mayadeen сообщает, что израильские ВВС подвергли ударам позиции сирийской армии в районе Хан-Арнаба у подножия Голанских высот.

"ВВС Израиля разбомбили позиции в Хан-Арнаба в Сирии", – говорится в сообщении.

Как передает SANA со ссылкой на военный источник, сирийские системы ПВО отражают ракетную атаку Израиля в районе города Эль-Кунейтра.

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Как сообщалось, военные Израиля во вторник, 8 мая, выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии в пригороде Дамаска.

Напомним, что накануне израильские силы обороны были приведены в состояние "чрезвычайной готовности к нападению".

Эта информация появилась за несколько минут до того, как президент Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки от 2015 года с Ираном.

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В своем заявлении военные Израиля также заявили, что национальные системы обороны были развернуты "а войска Израильской армии находятся в чрезвычайной готовности к нападению".