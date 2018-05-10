Иран нанес массированный ракетный удар по позициям Израиля

Сегодня, 03:26

Израиль заявил об ударе иранских ракет из Сирии

фото AFP
фото AFP

Иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах, сообщил военный корреспондент общенациональной радиостанции Армии обороны Израиля Галей ЦАХАЛЗахи Дабушна своей официальной странице в Twitter.

Согласно сообщению, несколько ракет были сбиты системой ПРО Железный купол. О жертвах и каких-либо разрушениях пока ничего неизвестно. 

Также отмечается, что по словам пресс-секретарь Армии обороны Израиля, Тель-Авив рассматривает инцидент как "иранскую атаку".

В то же время телеканал Al Mayadeen сообщает, что израильские ВВС подвергли ударам позиции сирийской армии в районе Хан-Арнаба у подножия Голанских высот.

"ВВС Израиля разбомбили позиции в Хан-Арнаба в Сирии", – говорится в сообщении.

Как передает SANA со ссылкой на военный источник, сирийские системы ПВО отражают ракетную атаку Израиля в районе города Эль-Кунейтра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сообщалось, военные Израиля во вторник, 8 мая, выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии в пригороде Дамаска.

Напомним, что накануне израильские силы обороны были приведены в состояние "чрезвычайной готовности к нападению".

Эта информация появилась за несколько минут до того, как президент Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки от 2015 года с Ираном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В своем заявлении военные Израиля также заявили, что национальные системы обороны были развернуты "а войска Израильской армии находятся в чрезвычайной готовности к нападению".
видео, Израиль, Иран, ПРО, выпустили, инцидент, ракетный удар
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото AFP

США заявили о возможном введении санкций против Ирана на следующей неделе

Сегодня, 01:48

США готовят дополнительные санкции против Ирана

Евросоюз

Фото из открытых источников

Страны ЕС готовы оспорить в ВТО новые санкции США против Ирана

Вчера, 22:45

Евросоюз может оспорить в ВТО санкции в отношении Ирана  
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Иран подготовил ответный "удар" на решение США по ядерной программе

Вчера, 19:45

У иранского правительства уже есть план пропорционального ответа

Экономика

Фото: AFP

Из-за санкций США Иран начнет поставки собственной нефти - СМИ

Вчера, 14:03

Нефть марки West Karoun является новой продукцией

Другие страны

Иранские депутаты сжигают флаг США. Фото: AFP

Иранские депутаты сожгли флаг США с криками "Смерть Америке!"

Вчера, 13:39

Политики в Иране опасаются, что ядерная сделка с Западом полностью провалится из-за позиции Трампа

Евросоюз

Uлава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото: AFP

"Подрыв доверия": в Германии жестко раскритиковали решение Трампа по Ирану

Вчера, 13:03

В германском МИД не довольны выходом США из ядерной сделки
Загрузка...