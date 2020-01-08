Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам

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Войска Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам. Об этом сообщило агентство Тасним.

Отмечается, что удары были осуществлены ракетами. Точное место новой атаки не сообщается.

Также сотрудники аппарата министра обороны США Марка Эспера связались с представителями исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди в связи с ракетными ударами со стороны Ирана. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По словам его источника из числа дипломатов, имели место консультации "между США и иракским правительством на самом высоком уровне". Кто именно в них участвовал, пока не уточняется.

Как отмечает телеканал, сотрудники Пентагона не сразу смогли связаться с иракскими официальными лицами, поскольку в Ираке сейчас ночь.

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Как сообщил ранее представитель Пентагона, Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двумя используемым США военным базам в Ираке. О потерях среди военнослужащих США и коалиции информации не поступало. Военное ведомство США оценивает последствия случившегося.

Тем временем, подготовка к выступлению президента США Дональда Трампа, возможно, ведется в Белом доме. Об этом сообщила телекомпания CNN. О возможных сроках выступления президента из Овального кабинета Белого дома телекомпания не сообщила.

В Пентагоне заявили, что Иран обстрелял минимум две США базы в Ираке.

Напомним, что Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана —Ред. ) заявил, что ракетные удары, были нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Операции дали имя "Мученик Сулеймани". КСИР предупредил США о новых ударах в случае ответной атаки и призвал вывести войска из Ирака, чтобы не рисковать жизнями военнослужащих.

Добавим, что американские военные на Ближнем Востоке приведены в состояние боевой готовности.

Напомним, что ранее Пентагон был готов бомбить объекты культуры в Иране.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

В Иране разработали более 10 вариантов возмездия Америке за ликвидацию высокопоставленного генерала Касема Сулеймани в Ираке.

На фоне последнего обострения в отношениях с Ираном, которое привело к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, США передислоцировали свои бомбардировщики поближе к этой стране.

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