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Иран напрасно принимает сдержанность США за слабость – Пенс

8 июля, 20:40

Иран начал обогащать уран выше дозволенного ядерной сделкой

Майк Пенс
Майк Пенс. Фото: AFP

Вице-президент США Майк Пенс в понедельник призвал Иран не расценивать самообладание Вашингтона в качестве его слабости.

"Ирану не следует путать сдержанность Америки с отсутствием у Америки решительности", - сказал вице-президент на конференции организации "Объединённые христиане за Израиль".

При этом он повторил позицию администрации США, согласно которой Вашингтон не позволит Тегерану получить в свое распоряжение ядерное оружие.

Также Пенс прокомментировал заявления Ирана по поводу того, что он начал обогащение урана выше уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По словам Пенса, этот шаг является частью "злонамеренной" деятельности Ирана, которая также включает в себя атаки против танкеров в районе Персидского залива.

Западные СМИ отмечают, что согласно материалам выступления Майка Пенса, ранее оказавшимся в распоряжении СМИ, вице-президент США должен был заявить о желании США вести диалог с Ираном, не поступаясь при этом своими позициями. Однако в выступлении Пенса этого не прозвучало.

В последнее время обострились отношения между Ираном и США, в частности, после того, как Иран сбил американский беспилотник в прошлом месяце.

После этого президент США Дональд Трамп заявлял, что он отменил ответный удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

Накануне Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Как мы уже писали, в прошлом году президент США Дональд Трамп официально вывел свою страну из соглашения по ядерной программе Ирана.

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Тег Иран, США, уран, Пенс, СВПД

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Источник:

Интерфакс-Украина

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