Иран не отдает Украине "черные ящики" сбитого "Боинга": в Тегеране назвали причину

Иранские власти сказали, когда передадут самописцы Украине и Франции

/ Фото: Reuters

Иранские следователи, которые занимаются расшифровкой самописцев, найденных на месте авиакатастрофы украинского лайнера под Тегераном 8 января, опровергли информацию о скорой передаче "черных ящиков" Украине.

Как сообщил 19 января глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, его страна не принимала окончательное решение на этот счет и продолжает расшифровывать бортовые самописцы самостоятельно.

Хотя он и не стал отрицать такой сценарий развития событий.

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"В настоящее время иранские эксперты изучают "черный ящик" потерпевшего крушение украинского самолета. Мы пытаемся дешифровать "черные ящики" здесь, в Иране, в противном случае мы можем выбрать Украину и Францию", – цитирует Резайефара иранское агентство IRNA.

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Чиновник отметил, что "пока не принято решение отправить их в другую страну".

Напомним, ранее в этом месяце Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к властям Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы сбитого над Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Напомним, самолет МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли. Всю ответственность за случившееся взял на себя командир Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами, но объяснил это трагической ошибкой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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