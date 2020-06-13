Иран определился с судьбой "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ

Во французском агентстве заявили, что пока не получали официального запроса от Ирана

В Тегеране подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что иранские следователи попросили французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) расшифровать "черные ящики" сбитого украинского лайнера. Об этом сообщил представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации (ICAO) Фархад Парвареш, передает Reuters.

"Иранский AAIB недавно обратился к BEA с просьбой о том, чтобы Иран доставил записывающие устройства в офис BEA во Франции, чтобы их можно было расшифровать в присутствии представителей других вовлеченных стран и ICAO, если BEA сможет это сделать", – сообщил представитель Ирана.

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В BEA заявили, что официально не получали запрос.

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Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что в кратчайшие сроки готовы провести переговоры с украинскими официальными лицами, чтобы немедленно решить вопросы о "черных ящиках" самолета, выплатах компенсаций семьям погибших и другие, связанные с трагическим инцидентом.

Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет.

Виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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